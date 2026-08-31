Un estudio del IEO liderado desde Málaga revela cómo el atún rojo se adapta al calentamiento del océano

Treinta y cinco años después de la última gran expedición científica realizada en la única zona de reproducción conocida del atún rojo del sur (Thunnus maccoyii), un equipo internacional coordinado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha regresado al océano Índico oriental para estudiar cómo está afectando el cambio climático a las primeras fases de vida de esta especie.

Los resultados, publicados en PNAS y en un número especial de la revista Deep-Sea Research Part II, dibujan un escenario más complejo de lo previsto. Aunque el calentamiento del océano supone un desafío para el desarrollo de las larvas, los científicos han constatado que las redes tróficas marinas pueden reorganizarse, abriendo nuevas vías para que la energía llegue hasta ellas y favoreciendo, al menos por el momento, su crecimiento y capacidad de adaptación.

Una investigación coordinada desde Málaga

Los trabajos forman parte del proyecto Inditun, coordinado desde el Centro Oceanográfico de Málaga del IEO-CSIC, y en el que también ha participado personal investigador de los centros oceanográficos de Vigo, Canarias y Santander, además de instituciones de España, Estados Unidos, Japón y Chile.

La investigación se desarrolló en el marco de la Segunda Expedición Internacional al Océano Índico (IIOE-2). Las primeras semanas de vida constituyen uno de los momentos más delicados para las poblaciones de peces. Durante este periodo, pequeñas diferencias en factores como la alimentación, el crecimiento o las condiciones ambientales pueden determinar qué larvas sobreviven y cuáles no, condicionando así el futuro de toda una generación. Estos procesos apenas se habían vuelto a estudiar desde las campañas realizadas a finales de la década de 1980.

Larvas de atún rojo capturadas durante la campaña TUNIBAL. / Asvin Pérez

Larvas que crecen más rápido pese al aumento de la temperatura

La campaña oceanográfica desarrollada en 2022 permitió analizar de forma integrada la oceanografía física, el plancton, la alimentación, el crecimiento y la distribución de las larvas en la única zona de reproducción conocida del atún rojo del sur, situada entre Indonesia y el noroeste de Australia.

Uno de los principales resultados del estudio es que las larvas analizadas en 2022 crecieron más rápido que las estudiadas hace 35 años, a pesar de desarrollarse en aguas aproximadamente dos grados más cálidas.

Raúl Laiz-Carrión, investigador del Centro Oceanográfico de Málaga y coordinador de Inditun, ha destacado que «las primeras semanas de vida determinan el futuro de toda una generación de atunes» y que comprender lo que ocurre en esos primeros días es esencial para anticipar cómo responderá la especie a un océano en rápida transformación.

El cambio en la alimentación, una de las claves

Los investigadores han comprobado que ese mayor crecimiento está relacionado con un cambio profundo en la dieta de las larvas.

Mientras que en la década de 1980 predominaban en su alimentación los pequeños crustáceos, las larvas estudiadas ahora mostraron una marcada preferencia por las apendicularias, pequeños organismos gelatinosos capaces de transferir de manera muy eficiente la energía procedente del plancton microscópico.

Este cambio apunta a que, en determinadas circunstancias, las redes alimentarias marinas pueden reorganizarse para mantener el desarrollo de las larvas incluso en ecosistemas más cálidos y pobres en nutrientes.

El equipo investigador considera que uno de los principales avances del proyecto consiste precisamente en comprender cómo el propio ecosistema modifica las rutas por las que circula la energía.

El cambio climático sigue siendo una amenaza para el atún rojo

Los científicos advierten, no obstante, de que estos resultados no significan que el cambio climático beneficie al atún rojo del sur.

Las larvas ya se desarrollan cerca de sus límites térmicos funcionales, por lo que un nuevo incremento de la temperatura podría acabar con las ventajas observadas hasta ahora. Su supervivencia dependerá de que se mantengan las condiciones físicas y biológicas que hacen posible esta reorganización de la cadena alimentaria.

El proyecto también ha demostrado que otros factores, como la especialización alimentaria de las larvas, la estrategia de alimentación de las hembras reproductoras o la distribución de las masas de agua, influyen de manera decisiva en el éxito de las primeras etapas de vida.

Claves para conservar una especie de gran valor pesquero

Laiz-Carrión ha señalado que los resultados demuestran que la respuesta de los ecosistemas al cambio climático es «mucho más compleja» de lo que suele pensarse.

Según el investigador, la naturaleza puede reorganizarse para mantener determinadas funciones, pero esa capacidad tiene límites que será necesario conocer para anticipar el futuro de especies de gran valor ecológico y pesquero como el atún rojo del sur.

Los trabajos de Inditun suponen la actualización más completa realizada en las últimas décadas sobre la ecología larvaria de esta especie y aportan nueva información para incorporar los efectos del cambio climático en los modelos de gestión pesquera.

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Para los investigadores, conservar el atún rojo del sur no depende únicamente de controlar las capturas de ejemplares adultos. También requiere vigilar el funcionamiento de su único santuario reproductivo y comprender las complejas interacciones ecológicas que permiten sobrevivir a cada nueva generación.