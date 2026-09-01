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Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

El arresto tuvo lugar el pasado 29 de agosto, cuando el sospechoso pretendía acceder a territorio español procedente del reino magrebí

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

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EP

MELILLA

La Policía Nacional ha detenido en el puesto fronterizo de Beni Enzar, entre Melilla y Marruecos, a un ciudadano de nacionalidad francesa que se encontraba en busca y captura internacional por su presunta implicación en delitos de secuestro, agresión sexual, extorsión relacionada con el tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado este martes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, el arresto tuvo lugar el pasado 29 de agosto, cuando el sospechoso pretendía acceder a territorio español procedente del reino magrebí.

La detención se produjo durante el control documental: en las comprobaciones realizadas por los agentes en las bases de datos policiales permitieron detectar que sobre el ciudadano francés pesaba una orden internacional de búsqueda y detención a efectos de extradición emitida por las autoridades francesas.

Una vez localizada la requisitoria, los agentes efectuaron las correspondientes comprobaciones a través de los canales de cooperación policial internacional, confirmando que la orden permanecía vigente. Ante esta circunstancia, procedieron a su detención.

Según la citada fuente, la reclamación internacional estaría relacionada con unos hechos ocurridos en octubre de 2023 en la localidad francesa de Dole, donde dos jóvenes habrían sido retenidas contra su voluntad por varios individuos en un contexto presuntamente relacionado con una extorsión vinculada al tráfico de drogas. El portavoz policial ha subrayado que durante el periodo de cautiverio, las víctimas habrían sufrido agresiones físicas y una de ellas habría sido víctima de una agresión sexual.

La investigación

La investigación llevada a cabo posteriormente por las autoridades francesas permitió detener a varios sospechosos, aunque las pesquisas continuaron para localizar a otros presuntos implicados en los hechos. Los delitos investigados en Francia tendrían su correspondencia en el ordenamiento jurídico español con secuestro, agresión sexual, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre otros ilícitos.

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Tras su arresto en Melilla, los agentes informaron al detenido de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente. Posteriormente se iniciaron los trámites necesarios para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente, dentro del procedimiento de extradición.

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