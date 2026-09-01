Los médicos avanzan una "enérgica respuesta" de la profesión al "aplastamiento" del Gobierno: amenazan con huelga indefinida

Lo advirtieron en agosto. Este martes, tras la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Estatuto Marco, que ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados, los sindicatos médicos: están decididos a ir al paro indefinido. La Asociación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forman parte organizaciones como AMYTS (Madrid) o Metges de Catalunya, avanza una "enérgica respuesta" de la profesión al "aplastamiento" del Gobierno y amenazan con huelga indefinida.

La reacción de los sindicatos al texto que regirá las condiciones laborales del personal estatutario de los servicios de salud no se ha hecho esperar. Nunca lo aceptaron, consideran que no recoge sus reclamaciones específicas y dan por agotada la interlocución con la ministra de Sanidad, Mónica García, tras meses de conflicto. El Comité de Huelga denuncia que el Gobierno lleva al Congreso "una reforma sin consenso profesional y con un escenario parlamentario incierto".

"Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto", señalaba esta misma mañana el Comité de Huelga tras la aprobación del texto.

Jornada laboral

Desde APEMYF lamentan que el nuevo curso escolar comience con un Gobierno "que ignora las demandas de los médicos y presenta un texto que mantiene una jornada laboral discriminatoria para nuestra profesión, que puede llegar a las 75 horas semanales, situación que no se aplica en los mismos términos al resto de profesionales sanitarios".

APEMYF también se queja de que el proyecto mantiene vigilancia las 24 horas, presentada como una posibilidad "voluntaria", pero condicionada en la práctica por las llamadas "necesidades de servicio". "Las necesidades del servicio, al igual que una demanda mal gestionada, tienden al infinito. Este argumento no puede seguir utilizándose para justificar unas condiciones laborales que ningún profesional debería soportar estructuralmente", critican.

"La medicina y la profesión médica han despertado", afirma la APEMYF. En julio, el grupo celebró una consulta con médicos y otros profesionales sanitarios sobre las medidas que debían adoptarse. Y el apoyo a una huelga indefinida "fue evidente". La próxima semana, señala la agrupación, darán a conocer los próximos pasos a seguir.

Las comunidades también se han pronunciado sobre la luz verde al texto. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha tildado de "huida hacia adelante" la postura del Ministerio de Sanidad y se ha mostrado convencida de que el texto "no va a salir".

Reivindicaciones históricas

Por otro lado, el texto sí ha sido celebrado por organizaciones sindicales como CSIF que considera que recoge reivindicaciones históricas como la jubilación parcial y anticipada, como para el resto de empleados públicos y una nueva clasificación profesional del personal de la Sanidad acorde a las funciones realizadas, responsabilidad y especialización.

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El Sindicato de Enfermería (SATSE) también ha valorado de forma positiva la aprobación de la norma que ha pedido que sea mejorada durante su tramitación en el Parlamento.