Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lleva al Congreso 50.000 firmas contra los recortes en su pensiónCaso Grupo VeraDemolición del Hotel IbisEl Paseo del Parque se corta este miércolesConcentración vecinalEl paro en MálagaRincón de Málaga que enamoró a Orson WellesBerrocal firma con el Málaga CF
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Los agentes intentaban disolver una pelea cuando fueron agredidos

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Dos migrantes marroquíes, de 26 y 29 años, han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir a los agentes que intentaban disolver una reyerta con armas blancas en la playa del Trampolín de Ceuta.

El arresto ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7:00 horas, cuando los guardias civiles, que estaban de servicio, observaron una pelea con navajas y cuchillos entre los migrantes, han informado a EFE fuentes de investigación.

Al intentar disolver la trifulca, dos marroquíes se abalanzaron contra los agentes de forma violenta, gritándoles en árabe.

Noticias relacionadas

Los dos detenidos están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Málaga CF cierra los fichajes de Aznou, Cajuste y Berrocal
  2. Vecinos de El Palo y Pedregalejo convocan una concentración contra las obras de ampliación de la playa de los Baños del Carmen
  3. Caso Grupo Vera: desarticulada en Málaga la matriz de una trama que promovió el expolio millonario de la constructora
  4. El Málaga CF ficha en propiedad al central Juan Berrocal
  5. La UMA estrenará seis nuevas titulaciones en el curso 2026/2027
  6. Mourinho: 'Hemos organizado el equipo de otro modo para que Bellingham sepa perfectamente qué hacer
  7. La final de la Copa Andalucía del Unicaja se verá en directo por Andalucía TV
  8. Más tiempo en las aulas y menos papeleo: Andalucía reduce la burocracia a los profesores

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

BBVA eleva un 11,9% la financiación a empresas en Andalucía hasta junio para apoyar su crecimiento

BBVA eleva un 11,9% la financiación a empresas en Andalucía hasta junio para apoyar su crecimiento

Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

Ochoa pisa césped en la primera sesión de Aznou, Cajuste y Berrocal

Ochoa pisa césped en la primera sesión de Aznou, Cajuste y Berrocal

Subastan una nave industrial de 300 metros cuadrados por 100.000 euros en el municipio malagueño de Álora

Subastan una nave industrial de 300 metros cuadrados por 100.000 euros en el municipio malagueño de Álora

Estos son los fichajes más sonados de los rivales del Málaga CF en el último día del mercado en LaLiga: Casadó, Ceballos, Jonathan David...

Estos son los fichajes más sonados de los rivales del Málaga CF en el último día del mercado en LaLiga: Casadó, Ceballos, Jonathan David...

Málaga alcanza un máximo histórico de 4.272 euros por metro cuadrado y se consolida como el mercado más tensionado de Andalucía

Málaga alcanza un máximo histórico de 4.272 euros por metro cuadrado y se consolida como el mercado más tensionado de Andalucía
Tracking Pixel Contents