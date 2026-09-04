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50 estudiantes internacionales transforman un espacio de La Noria para las entidades sociales de Málaga

La iniciativa, que se celebra por primera vez en Málaga, fomenta el trabajo en equipo y el compromiso social en los estudiantes de primer curso

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaha, Antonia Ledesma, compareciendo ante los medios.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaha, Antonia Ledesma, compareciendo ante los medios. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

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EP

MÁLAGA

El Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga ha acogido los días 2 y 3 de septiembre una experiencia de aprendizaje y trabajo colaborativo donde 50 estudiantes internacionales de primer curso del 'Bachelor in International Management' de Essca School of Management han trabajado en la puesta en valor y mejora de un espacio exterior del centro destinado a la convivencia de las entidades sociales.

La iniciativa se ha desarrollado por primera vez en el campus de Essca en Málaga, dentro de la dinámica de bienvenida al nuevo alumnado que la escuela desarrolla en sus distintos campus para fomentar el trabajo en equipo, la gestión de proyectos y el compromiso con la comunidad.

La vicepresidenta de la Diputación y responsable de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha destacado que "esta experiencia refleja cómo la colaboración y el trabajo conjunto pueden contribuir a mejorar espacios que ya forman parte de La Noria y, al mismo tiempo, generar aprendizaje y participación".

"Hemos querido que el alumnado conozca nuestro ecosistema social de primera mano y que su paso por La Noria deje también una aportación útil para las entidades que utilizan estos espacios", ha añadido.

Durante estas dos jornadas, el alumnado ha diseñado e intervenido el Área 'Bambú' de La Noria, un espacio ya existente que ha sido acondicionado y transformado para mejorar sus zonas de sombra, descanso y encuentro.

En este sentido, la Student Success & Corporate Engagement de Essca, Marie Courtois, ha afirmado que "con Impact Essca, damos un paso firme que consiste en reunir a nuestros estudiantes recién llegados a ocho campus de tres países: Francia, Hungría y España. Una primicia mundial para una escuela de management, que encarna nuestra convicción: la apertura internacional es un instinto, no una opción".

"Aquí, en Málaga, junto a nuestro socio Splash Community Projects, los estudiantes viven esta dimensión internacional de forma concreta, construyendo juntos una infraestructura al servicio de asociaciones comprometidas con el desarrollo social", ha añadido.

El proyecto se ha centrado en recuperar y potenciar el uso del Área 'Bambú', mejorando sus condiciones para convertirlo en un lugar más adecuado para el encuentro y el trabajo al aire libre.

De esta forma, se facilitará la convivencia, la colaboración y el intercambio entre las organizaciones de la provincia que desarrollan su actividad en el centro.

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Desde la Diputación han afirmado que "la experiencia ha permitido además reforzar la colaboración entre ESSCA y La Noria, conectando el ámbito educativo con las necesidades de un espacio de innovación social y acercando al alumnado internacional a la realidad y al ecosistema social de Málaga".

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