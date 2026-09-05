Un incendio en un supermercado de Coín obliga a intervenir a los bomberos

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han intervenido este sábado en un incendio declarado en una nave industrial destinada a supermercado en el Polígono Industrial Cantarranas de Coín.

El aviso se recibió a las 17.45 horas en un establecimiento situado en la calle Arquímedes. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Los bomberos, durante la intervención en la nave. / L.O.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el fuego afectaba a varias neveras de congelados. La rápida intervención permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros elementos almacenados en las inmediaciones.

El incendio quedó posteriormente extinguido sin que se registraran daños personales.

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Una vez sofocado el fuego, los bomberos continuaron trabajando en el interior de la nave para completar las labores de ventilación y asegurar la zona.