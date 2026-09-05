Sucesos
Un incendio en un supermercado de Coín obliga a intervenir a los bomberos
El fuego ha afectado a varias neveras de congelados en una nave del polígono Cantarranas y no ha causado daños personales
Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han intervenido este sábado en un incendio declarado en una nave industrial destinada a supermercado en el Polígono Industrial Cantarranas de Coín.
El aviso se recibió a las 17.45 horas en un establecimiento situado en la calle Arquímedes. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.
A su llegada, los efectivos comprobaron que el fuego afectaba a varias neveras de congelados. La rápida intervención permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros elementos almacenados en las inmediaciones.
El incendio quedó posteriormente extinguido sin que se registraran daños personales.
Una vez sofocado el fuego, los bomberos continuaron trabajando en el interior de la nave para completar las labores de ventilación y asegurar la zona.
- La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
- Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez
- La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas
- Más de un centenar de vecinos de La Paz protestan por la tala de un ficus y piden al Ayuntamiento los informes técnicos
- El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
- Unicaja-Caja 87 Sevilla, final de la Copa Andalucía: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión
- Con Málaga denuncia una 'poda agresiva' en un ficus de La Paz tras la caída de una gran rama
- Nuevo golpe para el Málaga CF: Lesión grave de Lobete, que se rompe el cruzado; y Ochoa, al quirófano