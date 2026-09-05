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Un incendio en un supermercado de Coín obliga a intervenir a los bomberos

El fuego ha afectado a varias neveras de congelados en una nave del polígono Cantarranas y no ha causado daños personales

Imagen del interior calcinado de la nave industrial del Polígono Industrial Cantarranas de Coín.

Imagen del interior calcinado de la nave industrial del Polígono Industrial Cantarranas de Coín. / L.O.

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La Opinión

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han intervenido este sábado en un incendio declarado en una nave industrial destinada a supermercado en el Polígono Industrial Cantarranas de Coín.

El aviso se recibió a las 17.45 horas en un establecimiento situado en la calle Arquímedes. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Los bomberos, durante la intervención en la nave.

Los bomberos, durante la intervención en la nave. / L.O.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el fuego afectaba a varias neveras de congelados. La rápida intervención permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros elementos almacenados en las inmediaciones.

El incendio quedó posteriormente extinguido sin que se registraran daños personales.

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Una vez sofocado el fuego, los bomberos continuaron trabajando en el interior de la nave para completar las labores de ventilación y asegurar la zona.

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