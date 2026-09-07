Málaga celebra un tardeo solidario en los Baños del Carmen para equipar quirófanos en Zimbabue

Los Baños del Carmen de Málaga volverán a convertirse este mes de septiembre en escenario de una cita que combina ocio y solidaridad. La Fundación César Ramírez Bisturí Solidario celebrará el próximo 25 de septiembre una nueva edición del "Tardeo para África", una iniciativa destinada a recaudar fondos para su próxima campaña quirúrgica en Zimbabue.

El encuentro comenzará a las 18.00 horas en El Balneario de Málaga y contará con música en directo, gastronomía y DJ. La organización recupera así un formato que ya celebró anteriormente y con el que pretende reunir nuevamente a la sociedad malagueña en torno a su actividad solidaria.

En esta ocasión, el dinero recaudado se destinará a equipar los quirófanos del Queen of Peace Murambinda Mission Hospital, donde el equipo de Bisturí Solidario tiene previsto desarrollar una nueva campaña quirúrgica a finales de octubre.

Cartel 'Tardeo para África'. / l.o.

El evento está patrocinado por Fundación Unicaja y cuenta con la colaboración de Grupo Mundo y Grupo La Tajá.

Música en directo y DJ junto al mar

La programación del "Tardeo para África" tendrá como protagonistas al grupo Alejados y al DJ Jorge Conde, encargados de la parte musical de la jornada.

La entrada tiene un precio de 30 euros e incluye picoteo y dos consumiciones, que podrán elegirse entre vino, cerveza o refresco.

Para quienes quieran colaborar con la causa pero no puedan acudir al evento, la Fundación habilitará además una Fila 0 que permitirá realizar aportaciones económicas destinadas al proyecto.

Una nueva campaña quirúrgica en Zimbabue

La recaudación tendrá como destino el Queen of Peace Murambinda Mission Hospital, en Zimbabue. El centro fue fundado en 1968 por las Hermanas de la Pequeña Compañía de María bajo los auspicios de la Archidiócesis Católica Romana de Harare y presta asistencia a una población con recursos sanitarios limitados.

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Bisturí Solidario regresará a Zimbabue a finales de octubre para desarrollar allí su próxima campaña junto a profesionales locales. La Fundación considera fundamental disponer de quirófanos adecuadamente equipados para desarrollar las intervenciones y mejorar la capacidad asistencial del hospital.