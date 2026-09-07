Woman septiembre te acompaña en la vuelta a la rutina con tus favoritos de Valquer
Champú, acondicionador o mascarilla: elige tu imprescindible de Valquer para completar tu rutina capilar y volver de las vacaciones luciendo pelazo
Redacción
Septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, de recuperar rutinas y, por qué no, de incorporar algún capricho beauty que haga la vuelta mucho más apetecible. Y este mes, WOMAN llega al quiosco con el aliado perfecto para conseguirlo.
Porque después del verano, el cabello también pide volver a cuidarse, y el nuevo número de Woman te propone completar tu rutina capilar con una selección de productos de Valquer, y te advertimos, vas a querer elegir más de uno. Champú, acondicionador o mascarilla, los imprescindibles pensados para devolver a la melena todos los cuidados que necesita tras meses de sol, playa y piscina.
Una propuesta perfecta para actualizar tu rutina de cabello de cara al nuevo curso y seguir apostando por una melena cuidada, bonita y con aspecto saludable. Si todavía no los tienes, corre a tu quiosco a elegir tu producto favorito de Valquer y empezar septiembre con el mejor propósito: lucir pelazo.
Todo lo que necesitas para la rentreé
Victoria de Marichalar protagoniza la portada del nuevo número de Woman septiembre, una edición con todas las claves para afrontar la nueva temporada con estilo.
Entre sus páginas encontrarás los mejores consejos para crear el armario de otoño perfecto, descubrir las tendencias que marcarán los próximos meses y empezar a preparar tus looks para la vuelta a la rutina.
Además, viajamos a la capital con nuestro especial ‘De Madrid al cielo’, una guía llena de inspiración con propuestas de moda, belleza, gastronomía, talento y escapadas para redescubrir Madrid y algunos de sus imprescindibles. Moda, belleza e inspiración para empezar la temporada.
¡Ya disponible en tu quiosco!
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