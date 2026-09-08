El Gobierno destinará 200.000€ a innovación y nuevas narrativas en el Festival de Málaga

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subvención directa de 200.000 euros al Festival de Cine de Málaga para impulsar el desarrollo de Mafiz Gaming Lab, una iniciativa para fomentar la innovación, el talento emergente y las nuevas narrativas digitales.

La ayuda del Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital, permitirá poner en marcha una convocatoria para proyectos emergentes vinculados a los videojuegos, la creación digital y las nuevas narrativas audiovisuales.

Además, se organizarán jornadas públicas y encuentros profesionales que faciliten la conexión entre creadores, empresas, inversores y agentes del ecosistema digital, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Espacio de referencia

El Gobierno ha asegurado que esta actuación refuerza el papel del Festival de Málaga "como espacio de referencia para la innovación audiovisual y la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento económico vinculadas a la creatividad, la tecnología y los contenidos digitales".

Ha defendido que se enmarca en la "voluntad" del Gobierno por seguir fortaleciendo la presencia de Andalucía en los sectores de la economía digital y de las industrias creativas, ya que la comunidad cuenta con "un ecosistema audiovisual cada vez más dinámico".

La subvención al Festival de Málaga forma parte de un conjunto de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para fortalecer toda la cadena de valor del audiovisual español.