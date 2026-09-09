El subdelegado del Gobierno, sobre el tiroteo en Marbella: "Apunta a problemas entre bandas de narcotraficantes"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se ha pronunciado sobre el tiroteo ocurrido este pasado martes en la localidad malagueña de Marbella, que dejó un herido y tres detenidos.

Sobre la primera hipótesis, Salas afirma que todo apunta a problemas entre bandas de narcotraficantes.

Tres detenidos, dos holandeses y un danés

Así lo ha dicho al ser preguntado por los periodistas por este tiroteo, sobre el que ha precisado que "afortunadamente la intervención de la Policía, tanto Local como Nacional, llevó a la detención inmediata de los supuestos causantes del tiroteo", dos holandeses y un danés; mientras que la persona herida leve es otro ciudadano de Holanda.

Salas ha indicado que "gracias al plan Costa del Sol que estamos desarrollando en la provincia de Málaga los tiroteos han descendido mucho" y ha destacado, además, que tras cualquier hecho de esta naturaleza que se produce ocasionalmente "en seguida se produce la detención de los causantes, con una efectividad de prácticamente el 100% de detenciones".

"Esto hace que la presión sobre los grupos violentos sea cada vez mayor y lo vamos a seguir ejerciendo hasta que desaparezca", ha dicho el subdelegado, quien se ha referido a que la primera hipótesis de lo sucedido este martes es "problemas entre bandas de narcotraficantes, sobre todo de estos países, holandeses, que desgraciadamente en Marbella lo hemos visto, con causas judiciales importantes que afectan incluso al Ayuntamiento y a la alcaldesa".

Según Salas, "es un problema que lo tenemos presente, que lo tenemos claro y que estamos trabajando cada vez más fuerte sobre él para ejercer una presión con la que no puedan seguir estando aquí manteniendo su operaciones".