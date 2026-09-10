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CaixaProinfancia apoya a más de 7.600 menores en situación de vulnerabilidad en Málaga

Este programa de Fundación ”la Caixa” ofrece apoyo socioeducativo y ayudas a las familias para favorecer la igualdad de oportunidades desde la infancia

CaixaProInfancia acompaña a 67.000 niños y niñas en toda España

CaixaProInfancia acompaña a 67.000 niños y niñas en toda España / DAVID CAMPOS

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CaixaProinfancia acompaña durante todo el curso escolar a niños, niñas y adolescentes de más de 4.400 familias en situación de vulnerabilidad en Málaga. Este programa ofrece apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre, y talleres familiares, además de ayudas para cubrir necesidades básicas, como la alimentación y la higiene infantil, material escolar y productos específicos, como gafas y audífonos.

Con el inicio del curso escolar, también se entregan kits de material escolar adaptados a diferentes etapas educativas para aliviar el gasto de las familias y facilitar la vuelta a las aulas. Cada lote incluye una mochila y diferentes materiales escolares adaptados a las necesidades de cada etapa educativa. Marc Simón, subdirector general de Social de Fundación ”la Caixa”, explica que “queremos que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse. Ese apoyo desde la infancia es clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro”.

El 84,7% de los participantes de CaixaProInfancia obtiene el título de la ESO

Educación para romper el ciclo de pobreza

Gracias a este programa, se acompañan a cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en toda España a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas. No debemos olvidar que, en nuestro país, uno de cada tres niños crece en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. El programa quiere prestar especial atención a factores que condicionen el desarrollo de los menores como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional o las carencias afectivas.

Los resultados del programa también reflejan su impacto: el 84,7% de los participantes de CaixaProInfancia obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas y actúa en 155 municipios. Cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros. Desde que se puso en marcha en 2007, CaixaProinfancia ha acompañado a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en toda España.

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