Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en el Centro de Ciberseguridad de GoogleTalleres del Ayuntamiento de MálagaPérez de Siles se despideMuertes por calor en MálagaCondena al SASProgramación de San Diego Comic-ConCortes de tráfico por la VueltaMejor helado de Europa en Málaga
instagramlinkedin

Incendio forestal

El incendio de Badajoz queda estabilizado y se desactiva el nivel 1

Los medios de extinción continúan realizando labores de remate y liquidación en la zona, con 11 intervinientes del Infoex y la colaboración de la Guardia Civil

Incendio en Benquerencia de la Serena.

Incendio en Benquerencia de la Serena. / Infoex

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado a las 15.10 horas el nivel 1 de peligrosidad declarado este jueves por un incendio forestal en Benquerencia de la Serena (Badajoz).

El fuego se encuentra estabilizado, sin frentes activos que puedan provocar su avance, según la última actualización del dispositivo de extinción. Los efectivos continúan trabajando sobre el terreno en tareas de remate y liquidación.

En el operativo participan 11 intervinientes del Plan Infoex, distribuidos en dos unidades de bomberos forestales terrestres, además de un agente del Medio Ambiente y un técnico de extinción. El dispositivo cuenta asimismo con la colaboración de la Guardia Civil.

El nivel 1 había sido activado a las 14.30 horas debido a la afección del incendio a carreteras. En ese momento, el dispositivo movilizado estaba integrado por diez efectivos del Infoex y un medio aéreo.

Noticias relacionadas

La evolución del incendio es ahora favorable, aunque los medios permanecen desplegados para completar las labores de extinción y evitar una posible reactivación.

Fuente: La Crónica de Badajoz

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
  2. El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes
  3. Martial, una opción con un caché muy elevado para el Málaga CF
  4. Dos muertos en un choque frontal entre un coche y un camión en Alhaurín de la Torre
  5. La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
  6. El mejor helado de toda Europa se hace en la costa de Málaga: 100% sin gluten, con base de ricota, salsa de mandarina y un toque de pistacho
  7. El subdelegado del Gobierno en Málaga defiende las obras de los Baños del Carmen frente a las protestas vecinales: 'Las barreras antiturbidez son medidas para proteger la biodiversidad
  8. Colapso aéreo entre Reino Unido y Málaga: 31 vuelos cancelados en la Costa del Sol por una avería técnica

Los protocolos cuánticos abren una nueva vía para hacer más seguro el voto electrónico

Los protocolos cuánticos abren una nueva vía para hacer más seguro el voto electrónico

El Málaga CF-Espanyol tras el parón internacional ya tiene fecha y hora

El Málaga CF-Espanyol tras el parón internacional ya tiene fecha y hora

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

La Cofradía de Misericordia mira hacia el futuro sin olvidar su historia: luz verde al nuevo manto para Nuestra Señora del Gran Poder

La Cofradía de Misericordia mira hacia el futuro sin olvidar su historia: luz verde al nuevo manto para Nuestra Señora del Gran Poder

¿Cuánto pesa la devoción?

¿Cuánto pesa la devoción?

Muere a los 85 años fray Eugenio Ruiz Prieto, histórico director espiritual de las cofradías de Santo Domingo

Muere a los 85 años fray Eugenio Ruiz Prieto, histórico director espiritual de las cofradías de Santo Domingo

El Málaga CF acelera en La Rosaleda preparando el partido en Vigo ante el Celta

El Málaga CF acelera en La Rosaleda preparando el partido en Vigo ante el Celta

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa
Tracking Pixel Contents