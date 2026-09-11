Crisis migratoria
Un incendio arrasa 42 tiendas del campamento de migrantes del Polígono Industrial del Tarajal, en Ceuta
Los migrantes que dormían en los aledaños fueron desalojados para evitar que pudieran verse afectados por el humo
Redacción
Un incendio declarado la pasada medianoche en la parte delantera de una nave en el Polígono Industrial del Tarajal, donde permanecen muchos de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha calcinado 42 de las chabolas que habían construido para pasar la noche.
Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, el fuego se originó cerca de la medianoche en uno de los asentamientos ubicado en las naves industriales de esta zona y fueron los propios vecinos los que alertaron al servicio de emergencias.
Los bomberos acudieron a la zona así como también unidades de la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas debido a la magnitud de las llamas.
Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo y no ha habido heridos.
El fuego se localizó en la parte delantera de las naves, donde se ubica un campamento en el que se resguardan los migrantes con maderas, cartones y otro tipo de elementos.
Los bomberos han explicado que el fuego no ha causado daños en las estructuras de las naves y el origen podría ser alguna de las fogatas del campamento, aunque se está investigando.
En el incendio se han quemado las chabolas así como los plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores.
Fuente: El Periódico
- Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
- La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
- La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
- El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída
- Málaga se prepara para el rodaje de ‘Far Cry’
- El mejor helado de toda Europa se hace en la costa de Málaga: 100% sin gluten, con base de ricota, salsa de mandarina y un toque de pistacho
- Elisa Pérez de Siles se despide del Ayuntamiento de Málaga: 'Cambio de lugar pero no cambio de compromiso
- El pueblo de Málaga que celebra su tradicional Feria de la Aceituna este fin de semana: degustaciones gratuitas, conciertos y atracciones infantiles