Los médicos convocan huelga indefinida nacional a partir del día 28 de octubre

Los sindicatos médicos ya han puesto fecha para su huelga indefinida nacional: el 28 de octubre. Esa jornada arrancará el paro contra el proyecto de Ley de Estatuto Marco, la norma que regula las relaciones laborales del personal sanitario, a punto de iniciar su tramitación parlamentaria, según ha anunciado el Comité de Huelga. Los facultativos siempre la han rechazado. Consideran, y lo han repetido hasta la saciedad, que perpetúa unas condiciones laborales "injustas y discriminatorias" para el colectivo y e insisten en pedir un convenio propio.

Las organizaciones han consensuado respaldar la unidad de acción ante una reforma que, a su juicio, "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos".

La movilización persigue que el Ministerio de Sanidad "reconsidere su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación".

Esta semana, las organizaciones han buscado coordinarse para trasladar un mensaje de unidad. El martes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ya auguraba el paro desde mediados del próximo mes.

El miércoles, siete sindicatos de ámbito autonómico -de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Navarra, que agrupan a 97.000 facultativos, el 54% de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud- presentaban en sociedad la Unión Médica y Facultativa (UMYF) y coincidían en elevar el tono de las movilizaciones, apostando por ese paro indefinido, tras protagonizar cinco huelgas semanales a lo largo de los últimos meses.

El calendario

No ha sido hasta este viernes cuando el Comité de Huelga -del que forman parte CESM y varios de los sindicatos que integran UMYF, como Metges de Catalunya (MC) o el madrileño AMYTS, entre otros- ha anunciado el día de arranque de la gran huelga del otoño.

El Consejo Ejecutivo de MC ya acordó la convocatoria de la huelga indefinida de facultativos a nivel catalán, coincidente "en tiempo y forma" con la estatal. El secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, ha responsabilizado el Departament de Salut por la persistencia de las movilizaciones y ha exigido a la consellera Olga Pané que "se siente a negociar".

Pané, por su lado, ha afirmado que tratará de ayudar, dentro de su alcance, a mejorar las condiciones laborales de los médicos para que la huelga "no se haga realidad" en la comunidad autónoma y ha apuntado que este ciclo de paros es consecuencia del desacuerdo del colectivo con el Estatuto Marco "que se ha trabajado en Madrid". "Ha estado muy fuera de nuestro alcance modificar este tema, pero yo sí que les animaría a que trabajasen de cara a mejorar este Estatuto Marco", ha dicho.

En el Congreso

El recorrido del Estatuto Marco ha sido muy complejo. El Consejo de Ministros aprobaba el 1 de septiembre el proyecto de ley, redactado tras casi cuatro años de negociación entre Sanidad y los sindicatos sanitarios que busca actualizar el marco normativo vigente desde 2003 y que ahora continuará su tramitación en el Congreso.

El texto también se ha encontrado con el rechazo de las comunidades, muy preocupadas por el impacto sanitario de los paros en los pacientes. En verano, todas pedían a Sanidad reabrir desde el principio la negociación de la reforma, algo que nunca sucedió.

Evitar la huelga

Este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que ha intentado "evitar en todo momento" la huelga y ha reconocido que los facultativos tienen "razones legítimas" para protestar, aunque cree que parte de sus reivindicaciones deben ser atendidas por las comunidades autónomas, que tienen las competencias en planificación, ordenación y recursos humanos.

García ha reiterado que se trata de una ley que ha llegado al Congreso de los Diputados para que sea "aprobada, rechazada o enmendada por los grupos parlamentarios". Asimismo, ha defendido que se pueda trabajar en una legislación propia para médicos y facultativo, siempre que no se haga "sobre las cenizas de las mejoras laborales del resto de los profesionales".

Los antecedentes

Tras intensas negociaciones, en enero de 2026, la ministra firmaba con los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF), un acuerdo para sacar adelante el proyecto de Ley con la frontal oposición de los médicos. Los sindicatos "un paso decisivo para culminar una reforma largamente demandada" que la norma llegue a la Cámara Baja. SATSE ha pedido "no dilatar más" la aprobación del proyecto de Ley para que pueda ver la luz en lo que queda de la actual legislatura.

Uno de los principales cambios del texto afecta a la ordenación del tiempo de trabajo, mejorando el límite de 48 horas semanales establecido por la normativa europea, al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral.

Además, la jornada de guardia no podrá superar las 17 horas, siendo materia de negociación y ordenación de los servicios de salud la posibilidad de reducir esta jornada a 12 horas e incluso establecer el trabajo por turnos. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas. El texto garantiza también que no pueda exigirse la realización de una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y los periodos de descanso anteriores y posteriores restarán de la jornada ordinaria.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso / Jesús Hellín/Europa Press

Asimismo, se introduce el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas cuando exista una sobrecarga continuada y exigirá el refuerzo de las plantillas a las administraciones. Entre otros supuestos, se considerará que existe esta situación cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes.