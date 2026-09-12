Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así serán las obras del Sagrario de MálagaHorario y dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Málaga CFEl Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026Oscar Perelli, de Exceltur: "Málaga tiene que crecer en contribución económica"La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrirEl Casco Antiguo de Marbella se abre al público entre historia y patrimonio amenazadoEl Archivo Histórico de Málaga afronta una gran rehabilitación ante el riesgo de incendioEl Rocío presenta nuevo manto
instagramlinkedin

Accidente

Un herido tras caer de un globo aerostático que acabó en el río Pisuerga (Valladolid)

La llamada de alerta se ha recibido a las 09.04 horas de esta mañana

Archivo - Ambulancia.

Archivo - Ambulancia. / EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

VALLADOLID

Una persona ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída desde un globo aerostático que participaba en una competición en Valladolid, el cual terminó impactando contra el suelo en una zona de cultivo en Simancas y posterior desplome, ya sin ocupantes, al río Pisuerga a la altura del Puente Romano.

Según han informado fuentes del Centro de Emergencias Castilla y León 112, la llamada de alerta se ha recibido a las 09.04 horas de esta mañana.

Los cooperantes informaban de que el aerostato había registrado un descenso brusco hasta tocar tierra en un campo de cultivo del término municipal de Simancas, lo que provocó la caída de sus dos ocupantes.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local de Simancas, la Policía Municipal de Valladolid, la Guardia Civil (COS) y los Bomberos de la Diputación de Valladolid, coordinados por el Centro Coordinador de Emergencias (CCE).

Noticias relacionadas

Asimismo, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado asistencia médica para atender en el lugar a una persona herida, quien presentaba un fuerte dolor en la cadera como consecuencia del impacto.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
  2. Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
  3. El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
  4. Un profesor de Málaga, sobre el estudio PISA: 'Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público
  5. La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
  6. Wilfried Zaha se ofrece al Málaga CF mientras Funes pide paciencia en el mercado
  7. La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
  8. Los vecinos de las VPO de Garnica siguen sin casa tras casi tres años de retrasos: 'Las condiciones de la hipoteca acaban en septiembre

Un herido tras caer de un globo aerostático que acabó en el río Pisuerga (Valladolid)

Un herido tras caer de un globo aerostático que acabó en el río Pisuerga (Valladolid)

El español Brian Uriarte marca el mejor tiempo en el Gran Premio de San Marino de Moto3

El español Brian Uriarte marca el mejor tiempo en el Gran Premio de San Marino de Moto3

El Archivo Histórico de Málaga deberá afrontar una gran rehabilitación ante el riesgo de incendio

El Archivo Histórico de Málaga deberá afrontar una gran rehabilitación ante el riesgo de incendio

El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas

El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas

Directo | Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

Directo | Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

La hermandad del Rocío presenta el proyecto del nuevo manto para la procesión de Pentecostés

La hermandad del Rocío presenta el proyecto del nuevo manto para la procesión de Pentecostés

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre
Tracking Pixel Contents