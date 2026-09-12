Miles de personas llenan la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa a una agresión "fascista": "Asturias es una región de acogida"

Miles de personas, 5.000, según los organizadores, se han concentrado esta tarde en la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa por la agresión hace dos días al exconcejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández por un grupo formado "por unos ocho jóvenes" a los que tachan de "fascistas" que les golpeó después de que ellos les recriminasen que estuvieran arrancando una bandera arcoíris y un cartel antirracista de la caseta que tiene el colectivo al que pertenecen en la Plaza de la Catedral. Una concentración en la que también estaban presentes miembros del equipo de Gobierno municipal copo Covadonga Díaz, concejala de Festejos y José Ramón Prado, concejal de Área de Seguridad, además de otros miembros de la corporación, como Gaspar Llamazares, el candidato del PSOE a la alcaldía de la ciudad, Sergio Llera y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Todos expresaron su repulsa por los hechos.

"Estamos aquí para condenar la brutal agresión que sufrimos por parte de de ocho energúmenos por defender los derechos humanos, por defender una ciudad de convivencia y por defender un Estado donde los derechos humanos sean capital", ha expresado Rosón. "Queremos agradecer a todos y cada una de las miles de personas que están abarcando la Plaza de la Catedral, la principal plaza de la capital de Asturias, dejando bien claro que el fascismo no es bienvenido en nuestra tierra, que en Asturias somos región de acogida, que en Oviedo somos una ciudad acogedora, que queremos convivencia y que queremos que el odio sea expulsado de nuestras calles".

Lo que estaba previsto inicialmente era una concentración de repulsa en la Catedral bajo el lema «Asturies sin miedo», convocada por «Fiestes Populares Uviéu» después del ataque sufrido por Rosón y Fernández. Finalmente, los convocantes comunicaron una manifestación que atravesará algunas de las calles más concurridas de la ciudad justo en una tarde en la que se espera una elevada presencia de personas por las fiestas.

"Cuando uno recibe una agresión así, uno se pregunta si a partir de ahora tenemos que salir a la calle con miedo, si cualquiera vamos a poder ser agredidos por la camiseta que llevamos. Varias personas en estos días nos han trasladado precisamente eso, que es la primera vez que tienen miedo y que no habían tenido miedo hasta ahora, que se preguntan si van a pegarles por salir con su pareja de la mano por la calle, que se preguntan si sus hijos van a ser agredidos como hemos sido nosotros. Reciben agresiones como estas cada vez más personas porque se está incitando un clima de violencia en nuestra sociedad, y hay responsables de este clima de violencia, y es importante que seamos conscientes de ello y reflexionemos como sociedad si esta es la sociedad que queremos·, ha declarado Rosón, que ha asegurado que "si les molesta el arco iris, vamos a llenar la ciudad, vamos a llenar Asturias de arco iris, porque estamos claros de que somos más. Lo están demostrando las sociedades asturianas ahora mismo, aquí atrás, somos más. La respuesta a esa pregunta de si tenemos que salir a la calle con miedo, está clara, la está dando nuestra plaza llena".

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De hecho, el propio Rosón ha "exigido" a Alfredo Canteli que "vuelvan a la Escandalera los bancos Arco Iris, que eran un símbolo de un gobierno inclusivo y un símbolo de la lucha LGTBI antes de que acabe San Mateo".