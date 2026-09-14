Violencia Machista
La cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 asciende a 37 víctimas
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género registra la cifra más alta de asesinatos desde 2023 tras el crimen ocurrido el pasado viernes 11 de septiembre en la capital española
Europa Press
El Ministerio de Igualdad ha elevado a 37 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, tras confirmar un caso en Madrid.
Según ha informado el departamento que lidera Ana Redondo, se trata de una mujer de 88 años, presuntamente asesinada por su cónyuge el viernes 11 de septiembre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
Tras este nuevo crimen machista, 2026 registra la mayor cifra de asesinadas hasta la fecha desde 2023, cuando había 45, según datos estadísticos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado "todo su apoyo" a familiares y amistades de la víctima.
Asimismo, han instado a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".
El teléfono 016 funciona las 24 horas, todos los días de la semana y se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
Igualdad también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.
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