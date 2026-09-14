Minutos de silencio y mensajes de apoyo tras el asesinato de la grancanaria Claudia Tacoronte en México

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria fallecida este fin de semana durante una estancia de movilidad en México, ha provocado una ola de condolencias y mensajes de condena por parte de universidades, administraciones públicas y responsables políticos.

La ULPGC convoca un minuto de silencio

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera y convocó este lunes, 14 de septiembre, un minuto de silencio a las 12.00 horas en la entrada de todos sus centros académicos, facultades y escuelas.

El equipo rectoral expresó su "repulsa" por este trágico suceso, trasladó sus condolencias a la familia y amistades de la joven y mostró también su apoyo a la comunidad universitaria de Granada. Asimismo, recordó que Claudia estuvo matriculada durante el curso 2022-2023 en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Grado de Educación Primaria, antes de continuar sus estudios en la Universidad de Granada.

La Universidad de Granada condena el crimen

La Universidad de Granada, donde Claudia cursaba cuarto del Grado en Educación Infantil, manifestó igualmente su "más firme repulsa y condena" por el asesinato de su alumna y convocó un minuto de silencio a las 11.00 horas en las puertas de todos sus centros.

A estas muestras de apoyo se sumó también la Universidad de La Laguna (ULL), que condenó el asesinato de la estudiante canaria, investigado como un presunto feminicidio, y trasladó "todo el apoyo" tanto a la familia de Claudia como a la comunidad universitaria de Granada. En su mensaje, la institución tinerfeña expresó además sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto" tras el crimen.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) también expresó su "profunda consternación" y su "absoluta condena" por el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera. La institución trasladó sus condolencias a la familia, amigos y allegados de la estudiante y mostró su solidaridad con la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde realizaba su intercambio académico. Asimismo, se sumó a las muestras de duelo expresadas por otras universidades y reiteró su "condena y repulsa contra toda forma de violencia ejercida contra las mujeres".

Santa Brígida lamenta la pérdida de una joven de El Monte

El Ayuntamiento de Santa Brígida expresó su "profunda tristeza y consternación" por el asesinato de la joven satauteña, vecina de la zona de El Monte, y trasladó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros.

La Corporación municipal manifestó además su "indignación y rechazo ante una muerte tan injusta y violenta" y destacó que Claudia había iniciado su estancia académica en México "con la ilusión propia de una joven que se encontraba construyendo su futuro", lamentando que esa experiencia terminara de forma tan trágica.

Una ola de condolencias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró sentirse "consternado" por el asesinato de Claudia Tacoronte, a quien definió como "una joven estudiante canaria que había elegido México para completar su experiencia académica, ampliar horizontes y conocer otras culturas". El jefe del Ejecutivo autonómico trasladó además su "cariño y apoyo" a la familia y a sus seres queridos.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó sentirse "sobrecogido" por la noticia y expresó sus condolencias a la familia de la estudiante de la Universidad de Granada. Asimismo, señaló que el Gobierno andaluz se pone a disposición de sus allegados para prestar "todo el apoyo y la asistencia necesaria".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó la muerte de Claudia como una "dolorosísima noticia" y mostró su apoyo a la familia de la joven canaria, lamentando que una estancia de formación en el extranjero terminara de una forma tan trágica.

A las muestras de condolencia se sumó también la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género María Victoria Rosell, quien expresó su "dolor" por el asesinato y envió "un abrazo inmenso" a la familia y a los seres queridos de Claudia. Además, reclamó "una investigación eficaz y justicia" y compartió el mensaje de la CRUE, que defiende que "la violencia de género deje de condicionar a las mujeres la libertad para estudiar, viajar y desarrollar su proyecto de vida".

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, también mostró su "dolor y conmoción" tras conocer el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada. Montero trasladó su "más sincero pésame" a la familia, amigos y a la comunidad universitaria y lamentó que "una experiencia que debía ser de aprendizaje, libertad y futuro" terminara de forma tan trágica. Además, aseguró que "la violencia contra las mujeres no conoce fronteras" y reafirmó el compromiso de seguir combatiendo los crímenes machistas.

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, afirmó que se le "encoge el corazón" tras conocer el asesinato de Claudia Tacoronte durante su estancia de movilidad académica en México. La ministra trasladó su "cariño" a la familia, amistades y a toda la comunidad universitaria de Granada en estos "momentos tan difíciles".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas