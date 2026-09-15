La Comunidad de Madrid defiende la gestión de las listas de espera tras las acusaciones de alterar la prioridad en el Ramón y Cajal

“La gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes, refrendado además, por el comité semanal de quirófanos”. Fuentes del Gobierno madrileño responden así a la última polémica en torno a la sanidad pública en la región, las acusaciones de que jefes del hospital Ramón y Cajal ordenaron cambiar la prioridad en las listas de espera quirúrgicas de traumatología sin consultar con los cirujanos al cargo.

Según publica el diario 'El País', hasta 57 pacientes pasaron de prioridad preferente a normal entre el 28 de febrero y el 14 de marzo. Dichos cambios, asegura el rotativo, se realizaron en algunos casos por indicación del jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y de la propia dirección médica del centro.

“Ni la dirección médica ni la gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios”, señalan desde la Consejería de Sanidad. “No cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”, añaden, además de subrayar el “compromiso” del Hospital Ramón y Cajal “con la correcta gestión de las listas de espera, la adecuada atención a los pacientes y el cumplimiento de la normativa vigente, así como con el respeto a las garantías que deben regir cualquier procedimiento interno”.

La información de 'El País' apunta a que dichos cambios se realizaron para cumplir con los objetivos fijados por la Comunidad de Madrid de intervenir a los pacientes en lista de espera preferente en un plazo máximo de 90 días frente a los 180 días en la lista normal. “Si no son operados en ese plazo, la dirección recibe notificación por parte de la Consejería para que sean operados lo antes posible”, se lee en un correo que el diario asegura que el jefe de servicio envió en respuesta a una cirujana que elevó la queja. “Tened en cuenta que el compromiso que adquiere el hospital con ellos es ser operados en el plazo de 90 días. Evitad en la medida de lo posible anotarlos como preferentes, y sí quedáis con el paciente en una fecha aproximada para ser operado y el estudio preoperatorio se pide como preferente”

El asunto no ha tardado en irrumpir en la política madrileña. La ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la presidencia de la región en las próximas elecciones autonómicas, Mónica García, se ha hecho eco de la noticia en la red social X, en la que ha asegurado que "manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado" y ha recordado que en julio su ministerio llevó al Consejo Interterritorial de Salud nuevos criterios para la elaboración de las listas de espera rechazados por las comunidades. "Esperemos se aprueben ahora", ha añadido. "Con la salud de los pacientes no se juega".

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital, secretario general del PSOE de Madrid y futuro rival de Ayuso y la propia García en los comicios de mayo de 2027, Óscar López, ha aludido al caso destapado hace unos meses del hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud después de que se revelaran unos audios en los que el CEO del grupo llamara a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera para mejorar sus cuentas. "Primero tuvimos los audios de Ribera Salud, y ahora esto. Es un escándalo. Ayuso debe explicar por qué sus gerentes intentan maquillar las listas de espera a costa de la salud de los madrileños", ha asegurado.

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En el sindicato médico Amyts no se muestran sorprendidos. Su secretaria general, Ángela Hernández, critica la práctica, pero señala que el maquillaje de las listas de espera es habitual. "Nos parece mal que se manipulen las listas de espera porque lo que hay detrás es un paciente", indica. "Es algo que hacen prácticamente la totalidad de centros para ocultar datos a la Consejería y nos tememos que las consejerías con el ministerio. No es algo privativo de Madrid", ha afirmado antes de invitar a reflexionar sobre el uso de los indicadores sanitarios, una herramienta, afirma que debería servir para "gestionar" la sanidad y no para que los gestores "manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla".

Fuente: El Periódico de España