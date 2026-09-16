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Feminicidio en México

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

Cientos de manifestantes han marchado por las calles de Cuernavaca para denunciar la inseguridad y los feminicidios que han afectado a cuatro estudiantes en el estado durante los últimos siete meses

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inician marcha por las calles de Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de la alumna española Claudia Tacoronte Aguilera, en Cuernavaca, Morelos (México).

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inician marcha por las calles de Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de la alumna española Claudia Tacoronte Aguilera, en Cuernavaca, Morelos (México). / Heraldo media group

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Europa Press

Madrid

Cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en México, han salido a protestar este martes por las calles de Cuernavaca, capital del estado, para reclamar justicia por el asesinato de la estudiante canaria asesinada en México, Claudia Tacoronte, y pedir medidas al gobierno regional para frenar la violencia machista y contra estudiantes en Morelos.

Coreando lemas como "el gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas", y "se mata a estudiantes en la cara de la gente", cientos de estudiantes, hombres y mujeres, han marchado por la ciudad junto a alumnos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que se han unido a la manifestación con similares reclamaciones, según ha recogido el diario 'El Sol de Cuernavaca'.

Los manifestantes han entrado en la Plaza de Armas, donde se encuentra la sede del gobierno regional, pese a las vallas colocadas para impedir el acceso. Allí han colocado un altar con el rostro de Claudia Tacoronte, velas y flores.

Madres y padres de alumnos piden justicia

Paralelamente, la organización de madres y padres estudiantes de la UAEM han exigido este mismo martes a través de una carta que se lleve a cabo una investigación por el asesinato de la estudiante española, ocurrido en Cuautla, en el propio estado de Morelos.

La misiva, dirigida a la gobernadora de Morelos, Margarita González, y al fiscal del estado, Fernando Blumenkron, reclama "justicia para la familia de Claudia y para todos los casos que aún permanece impunes".

"Exigimos justicia por los estudiantes que hoy tienen miedo de ir a la escuela. Exigimos justicia por nosotros: las madres y los padres que, con impotencia y frustración hemos sido testigos de cómo la vida de la juventud morelense es truncada y arrebatada de manera infame y cobarde", reza el documento.

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En el mismo, la organización transmite la "tristeza, rabia, impotencia" con la que afirman haber "hemos lamentado y padecido en los últimos siete meses por los feminicidios de cuatro estudiantes". "No queremos más discursos estériles ni promesas incumplidas", subraya la carta.

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