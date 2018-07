Las claves principales del caso Juana Rivas

Ha sido uno de los casos de custodia de menores más polémico en España en los últimos tiempos. Juana Rivas ha sido condenada este viernes a cinco años de prisión por la sustracción de sus hijos el pasado verano. Un periplo que comenzó tras una más que complicada relación con su marido, Francisco Arcuri, y que ha terminado en tragedia para la madre de Maracena.



¿Cuándo se hace mediático el caso?

El caso de Juana Rivas da comienzo el 18 de mayo de 2016, cuando la mujer regresa a su pueblo natal, Maracena, en Granada, tras dejar atrás Italia y con el país a su marido. Se supone que iba por un tiempo, para mes y medio, pero nunca vuelve. El 9 de junio acude al centro de la mujer del pueblo donde relata que ha sido maltratada por Arcuri. Aconsejada por la trabajadora del lugar, pone una denuncia por "malos tratos físicos y psicológicos habituales".

Antes, en el año 2009, tan solo cinco después de que la pareja se conociera en Londres, Arcuri ya había sido condenado por maltratos a Rivas. Fue condenado a tres meses de prisión por "lesiones en el ámbito familiar" y se le impuso una orden de alejamiento de ella de un año y tres meses



Denuncia por sustracción de menores

En agosto de 2016, Rivas comunica a Arcuri que no piensa volver nunca más a Italia, por lo que comienza una batalla legal en la que el padre trata de obtener la custodia de sus hijos a toda costa. Él ya presenta una denuncia por sustracción de menores.

Mientras la denuncia por maltrato no avanza, la querella por la sustracción de los pequeños avanza, y tan solo unos meses después, en diciembre, se notifica a Rivas que debe entregar a los niños para que vuelvan "a su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, en este caso Italia".

La mujer recurre en el mes de abril pero se le sigue condenando a entregar a los hijos, aunque no se especifica una fecha. Después, un auto judicial establece que sea el 11 de julio de 2017. Como no se produce, otro lo sitúa en el 24. Finalmente, el 26 de julio es la tercera fecha de entrega y el auto ya insta a la Policía a actuar si no se realiza la entrega.

Un día antes de que Rivas tenga que entregar a los niños en el punto de encuentro es cuando desaparece y el caso toma notoriedad mediática. A finales de agosto, algo más de un mes después, Rivas reaparece y entrega a los niños a su padre que, hora después y sin perder tiempo, viaja con ellos a Italia donde en este momento residen los tres.

Otras denuncias

La denuncia de Rivas contra Arcuri por malos tratos puesta en 2016, dos años después, está inactiva. Ningún juzgado en Italia, donde se envió, ha hecho nada para moverla y resolverla.

Por otro lado, una sentencia de febrero de 2017 obliga a Juana rivas a indemnizar a Arcuri con 2.000 euros por hacerle venir hasta España a por sus hijos.

Además, también en 2017 arrancó el juicio en Italia por la custodia de los niños, que aun permanece.

En 2016, el Juzgado de Granada recibió una denuncia por abusos al hijo menor de la pareja por parte del padre, pero fue desestimada.