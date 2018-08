La policía que detuvo a la ´viuda negra´ de Alicante: "La detenida finge"

El próximo mes celebra sus 30 años de servicio en la Policía y hasta ahora no se había encontrado en una situación similar. Encarnación Rico, destinada en la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante y anteriormente en la lucha antiterrorista, ratificó ayer en el juzgado lo declarado sobre su actuación. Lamenta no haber llegado antes para evitar la muerte del jubilado de 69 años y dice que Conchi estaba de pie y finge con su incapacidad.

¿Cómo fue su intervención en el crimen del jubilado agredido por su esposa y el cuidador de ella?

Yo iba paseando y hablando con un amigo cuando, en un momento dado, nos apoyamos en una barandilla del paseo de la Cantera y vimos lo que pasó. Escuchamos los gritos y vimos cómo lo agredían y caía al suelo. Le dije a mi amigo que se quedara ahí y que no dejara de mirar. Yo bajé corriendo, llegué allí, me identifiqué como policía y a él lo aparté y reduje. La otra persona -en referencia a Conchi, la mujer de la víctima- en todo momento estaba de pie; ella andaba y ni ni estaba sentada ni en silla de ruedas. Cuando yo los tengo dominados y controlada la situación es cuando el hombre me pide que si puede sacar la silla de ruedas porque ella empezó a decir que le dolía la espalda. Le dije que sí, más que nada por controlar la situación, y la sentó en la silla de ruedas.

¿Está claro que Conchi estaba fingiendo?

Absolutamente. Ella estaba de pie y luego arrodillada al lado de la otra persona. Además, luego volvió a levantarse cuando los saqué de allí. Estuvo de pie en todo momento y la silla de ruedas nunca estuvo fuera, la tenía en el coche.

¿La víctima ya estaba tendida en el suelo cuando bajó desde la avenida de Villajoyosa?

Cuando llegué a ellos y le aparté a él bruscamente el hombre estaba inerte.

¿La víctima pedía socorro o qué decía cuando escucharon sus gritos?

Desde arriba no pude escuchar con claridad lo que decía. Yo solo oía los gritos y los gritos que ese hombre daba no son los gritos normales de alguien que está fumando. Eran desgarradores.

¿Qué hacía la mujer?

Cuando veo lo que está pasando les grito desde arriba diciéndoles que qué pasaba y que iba a llamar a la Policía, todo ello con el fin de que se separaran, pero al ver que ella gesticula diciendo que no pasa nada opté por bajar corriendo. Le pedí a mi amigo que no se moviera del sitio y estuviera mirando, porque él era la única persona que puede explicar lo ocurrido si me pasa algo.

La mujer del fallecido intenta despistarla diciendo que habían sido terceras personas.

Dijeron muchas incongruencias, como que estaban allí porque bebía mucho o que si los agresores se habían ido en un coche.

¿Su amigo puede certificar que eran las mismas personas las que vio desde arriba y las que detuvo tras bajar?

Absoluta y totalmente. Lo vio desde arriba. En todo momento estuvo arriba porque era una parte fundamental si a mi me pasa algo.

¿Intentaron fugarse?

No, porque yo no le di esa opción. Los cogí, los tenía controlados y no les di opción a intentar escapar. Ellos no saben en ese momento qué puedo llevar, ni si mis compañeros están cerca o lejos. Me están oyendo y mi teléfono se convirtió en un equipo de transmisión de la Policía. Dejé de ser una persona hablando por un móvil y me comporté como lo que soy, una policía. Ella al final se sentó en el suelo y él se vio pillado y me pidió permiso para sacarle la silla de ruedas. Luego vinieron mis compañeros y los engrilletaron.

¿Le ha agradecido la familia de José Luis su intervención?

Si. Ellos son conscientes de que si no hubiese pasado por allí igual se lo habrían llevado... pero eso ya es especular.

Ustedes son policías las 24 horas del día, aunque no vayan de uniforme.

Es lo que dicen. Yo no puedo quedarme quieta cuando veo que una persona está sobre otra. En ese momento ya pienso como policía y echo a correr sin saber lo que me podía haber encontrado. Soy consciente de que cuando llegué al lado de ellos me podía haber agredido. Eran dos personas y yo no llevaba nada, mi placa y un teléfono. Yo no sé si esta señora es paralítica, pero en ese momento estaba de pie. No sé si me van a atacar y si se me vienen encima no me puedo quedar encajonada entre dos coches con ellos. Por eso me los llevé hacia la zona descubierta del parking. Soy consciente de que ´me podían haber matado a mi también y por eso mi interés en que mi amigo no se moviera de arriba, porque si me ocurría algo él podría contarlo.

¿Ha tenido alguna intervención similar en estos treinta años de servicio en la Policía?

No. He tenido intervenciones, pero como esta no. Jamás en la vida te esperas algo como esto y además ser partícipe.