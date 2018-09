El juzgado dicta auto de procesamiento contra los tres investigados del ´caso Arandina´

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero ha dictado un auto de procesamiento contra los encausados C. C. S., V. R. R. y R. C. H., exjugadores de la Arandina CF, por la presunta comisión cada uno de ellos de un delito continuado de agresión sexual contra una menor de edad.

El auto supone el final del proceso de instrucción y por lo tanto la imputación formal de los tres jóvenes, han informado a Efe fuentes del caso.

El Juzgado de Aranda de Duero ha acordado también tomarles declaración indagatoria el próximo 15 de octubre, así como mantener su situación de libertad con las medidas cautelares que les fueron impuestas tanto por la Audiencia Provincial de Burgos como por el propio juzgado.

El Juzgado ha decidido además formar una pieza separada sobre la responsabilidad pecuniaria de los procesados, por lo que les ha requerido una fianza solidaria de 52.000 euros.

Si no cumplimentaran dicho requerimiento, se procederá al embargo de los bienes de su propiedad necesarios para atender dicha suma salvo que acreditaran su insolvencia.

La defensa ya ha anunciado en declaraciones a Efe que presentará recurso, tal como les marca la Ley, aunque matiza que es un procedimiento habitual y que el auto de procesamiento simplemente indica que se ha terminado la instrucción del caso y la juez considera que existen indicios para que los tres jóvenes sean juzgados.

En cuanto a la declaración indagatoria, la defensa ha explicado que es otra formalidad y que está previsto que los tres investigados se declaren inocentes y aleguen insolvencia sobre la fianza requerida.

A partir de esta declaración el Juzgado pedirá a la acusación que presente sus escritos de acusación y a continuación la defensa entregará los suyos procediendo la Audiencia Provincial de Burgos a fijar una fecha para el juicio.