Al menos un muerto y seis heridos al descarrilar un tren de cercanías en Barcelona

El descarrilamiento esta madrugada de un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona) ha causado un muerto y seis heridos, alguno de ellos grave. , alguno de ellos grave.



Se desconoce por el momento el alcance de las heridas de los pasajeros afectados, aunque fuentes de Renfe han informado de que alguno de ellos se encuentra en estado grave.





están trasladando a los heridos a diversos centros sanitarios de la zona, entre ellos a Mutua de Terrassa, que de momento ha atendido a tres heridos leves., cuando un desprendimiento de tierra ha alcanzado los cuatro últimos vagones de un tren de cercanías de seis convoyes de la R4 que cubría el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders, entre Vacarisses y Vacarisses Torreblanca, y en el que viajaban unas 150 personas.El, ha anunciado que se está trasladando a la zona del accidente, que ha ocurrido a altura de la C-58, en el kilómetro 32, entre Can Serra y el Polígono Can Torrella.El servicio ferroviario está interrumpido entre Terrassa y Manresa y hay largas retenciones para acceder por carretera a la zona del accidente.a disposición de los familiares de los pasajeros: el de Cercanías de Cataluñay el teléfono gratuito de EmergenciasLos Bomberos de la Generalitat confirman que a las 08.10 horas ya no queda ningún herido atrapado en el interior del tren.