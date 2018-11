Al menos un muerto y 44 heridos al descarrilar un tren de cercanías en Barcelona

El descarrilamiento a primera hora de esta mañana de un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona) ha causado la muerte de una persona y 44 heridos, en su mayoría leves, según el último balance de Protección Civil.



El accidente ha ocurrido sobre las 06.15 horas, cuando un desprendimiento de tierras ha alcanzado cuatro de los seis vagones de un tren de la línea R4 de cercanías que cubría el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders y que en ese momento circulaba entre las estaciones de Vacarisses y Vacarisses Torreblanca.



Según Protección Civil, en el tren viajaban 131 personas, 86 de las cuales han resultado ilesas y han sido trasladadas a la estación de Terrassa y al pabellón polideportivo de Vacarisses, donde se encuentra un equipo de psicólogos para atender a los afectados y a sus familias.





Fomento investigará las causas

De los 44 heridos,, para evaluar su estado, uno de ellos al hospital Althaia.Además, una decena de heridos leves han sido evacuados a los hospitales Parc Taulí de Sabadell, Mútua de Terrassa y a los ambulatorios de urgencias de Manresa, Sant Félix.{C}{C}(SEM) se han trasladado al lugar del siniestro para atender a los heridos y evacuarlos a centros sanitarios.A consecuencia del accidente, spara facilitar el trabajo de los servicios de emergencia., que ha levantado los peajes en ese punto, y ha informado de que hay retenciones en la C-55, los Túneles de Vallvidrera y en la C-58, de entrada y salida de Barcelona.a disposición de los familiares de los pasajeros: el de Cercanías de Cataluñay el teléfono gratuito de EmergenciasEl ministro de Fomento,, ha anunciado que su departamento va a investigar las causas del desprendimiento."Vamos a investigar también los detalles de ese desprendimiento y para eso", ha dicho Ábalos en una entrevista en la Cadena Ser.Ha explicado que, "pero por lo visto estos días de lluvias han hecho que no aguantara esta malla", y ha indicado que no tenía claro si el desprendimiento ha ocurrido "antes o mientras pasaba" el tren, aunque ha precisado que los convoyes han quedado en vertical y no hay ninguno tumbado.Ha señalado que tras tomar posesión se tomó la seguridad como una de sus prioridades, por lo que, y su idea era presentar en diciembre al Consejo de Ministros un informe sobre ello. "Evidentemente esto nos hace ser más vigilante en esto", ha añadido el ministro.