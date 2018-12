Una anciana de 99 años se queda en la calle tras ser estafada por su nieto

Mary, una anciana de 99 años de Pozuelo de Alarcón, ha sido desahuciada este lunes de su domicilio que fue vendido en 2017 por su nieto, según ella, al declararle como testaferro de sus propiedades.

La comisión judicial ha acudido hoy al domicilio de la mujer, por lo que la mujer ha tenido que abandonar su casa y entregar las llaves. Tras salir de su vivienda, Mary no ha querido moverse de un banco cercano.

"Llevadme donde queráis, pero no voy a una residencia", ha dicho la mujer a los medios. "Si me muero, a eso vengo, a morirme donde pueda. Llevadme arrastrada, pero yo no voy a un hotel ni nada", ha reiterado.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ofrecido a la mujer una plaza en una residencia privada de la localidad, costeada por el propio Ayuntamiento, pero lo ha rechazado, según ha explicado a Efe la alcaldesa, Susana Pérez-Quislant.

De momento, las autoridades están a la espera de un informe forense que certifique la autonomía de la mujer, según fuentes cercanas al caso.

Mary acusa a su nieto de estafa y que vendió su domicilio sin su consentimiento. En julio de 2017 se celebró el juicio contra él, pero finalmente quedó absuelto. Los tribunales rechazaron sus recursos y por ello tiene que abandonar su vivienda.