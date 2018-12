Hallan el cadáver de Laura Luelmo en la zona de Huelva donde se le perdió el rastro

El cadáver hallado este lunes sobre las 12,00 horas en los alrededores de la localidad de El Campillo (Huelva) es el de Laura Luelmo, la joven profesora de 26 años de Zamora que llevaba desaparecida desde el pasado miércoles.

Así lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas la alcaldesa de la localidad onubense, Susana Rivas, tras acompañar a la familia de Laura desde que se conociera el hallazgo del cuerpo cuando una persona dio la voz de alarma.

Además, según ha podido confirmar La Opinión de Zamora, la Guardia Civil está interrogando a un sospechoso.

Hasta la zona donde ha sido hallado el cuerpo se ha desplazado un equipo de la Policía Científica que ha llegado poco antes de las 17,30 horas, que "están recogiendo pruebas y simplemente nos han dicho que el cadáver es de Laura y que la investigación está abierta", ha reseñado Susana Rivas, a lo que ha añadido que, por el momento, no tienen información sobre el estado del cadáver.

Sobre la citada zona, la primera edil ha concretado que profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "habían pasado por la zona y ahora mismo no sabemos si el cuerpo ha podido ser trasladado después", pero ha dejado claro que son "conjeturas e hipótesis".

Al respecto, no ha querido abundar en esta cuestión, subrayando que la Policía Científica y Judicial de la Guardia Civil ya están en el lugar para recabar las pruebas y esclarecer "cuanto antes" lo sucedido, no obstante ha precisado que la zona "no es de difícil acceso, de hecho es de los que se miró al principio también por voluntarios".

Dolor en Zamora, de donde era la profesora Laura Luelmo. Agencia ATLAS.

Asimismo, Rivas ha remarcado que no puede precisar si el cuerpo presenta signos de violencia, incidiendo en que los expertos están recabando todas las pruebas pertinentes. Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que alguna persona esté involucrada en los hechos, ha subrayado que "se están recogiendo pruebas" pero que por el momento no hay nada al respecto.

Cuestionada por si el Consistorio va a decretar algún de luto, la primera edil ha destacado que, una vez tengan toda la información oficial, tomarán las medidas correspondientes.



La familia de la víctima



Sobre la familia de la víctima, la primera edil ha asegurado que los familiares están recibiendo ayuda psicológica tanto por parte de la Guardia Civil como por parte de la Junta de Andalucía, a los que han acompañado durante todo este tiempo "al encontrarse muy lejos de su territorio y estar pasando un trance tan difícil". La alcaldesa ha precisado que ellos en estos momentos "quieren estar solos. Los hemos acompañado hasta que han querido mientras han ido reponiéndose, pero están destrozados".

Tras indicar que la familia de la joven va a seguir en la zona hasta que tenga toda la información oficial de lo acontecido, Rivas ha señalado que ve "lógico" que sus vecinos tengan miedo tras este trágico suceso. No obstante, ha subrayado que El Campillo es "un pueblo tranquilo" y ha llamado a la calma.

"Es duro pero las fuerzas del orden están haciendo su trabajo", ha proseguido la alcaldesa, que ha resaltado "la rapidez y eficacia" con la que se está trabajando para intentar esclarecer los hechos.

La joven, que llevaba poco tiempo en la comarca donde impartía clases en un instituto de Nerva, salió el miércoles de su domicilio en El Campillo con ropa deportiva porque iba a correr y desde entonces no se volvió a saber nada de ella. Ante su desaparición, se inició un amplio dispositivo de búsqueda y aunque desde el primer momento la Guardia Civil no ha descartado ninguna hipótesis, no contemplaba la marcha voluntaria de esta chica.