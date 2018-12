Tres muertos en el naufragio de un barco en Finisterre

Tres marineros del "Sin Querer Dos" han muerto y el patrón, Manuel Serén, natural de Cambados, se encuentra desaparecido tras el hundimiento del pesquero al sur de Fisterra poco antes de las dos de la tarde. Hasta el momento se sabe que dos de los fallecidos eran de origen senegalés.

El cerquero, que pertenece a la empresa Pescados Vixa, es propiedad de una familia de Combarro. Otros seis marineros consiguieron subirse a las balsas salvavidas y fueron rescatados por dos pesqueros. Entre ellos se encuentra dos vecinos de Portonovo, David Rodríguez, mecánico, y Cristian. Además, entre los supervivientes hay también dos marineros de origen senegalés.

El buque accidentado, "Sin Querer Dos", es una embarcación del cerco cuyo nombre anterior fue "Playa de Portonovo", hasta que fue adquirido por la empresa de Combarro. El pesquero regresaba a casa después de faenar en el Cantábrico y había hecho noche en el puerto de A Coruña. Regresaba a Portonovo para disfrutar del descanso navideño. Salvamento Marítimo recibió a las 13:49 horas una alerta de una radiobaliza del barco, que se hundío a 4,5 millas al sur de Cabo Fisterra.

Se han movilizado diversos medios de emergencias, entre ellos el helicóptero de Salvamento Marítimo, el "Helimer", que recuperó el cuerpo sin vida de uno de los marineros. Los otros dos cadáveres fueron sacados del agua por una embarcación de Salvamento.

El patrón mayor de Portonovo, Juan José Besada descarta que el siniestro fuese ocasionado por un choque en una zona rocosa tras analizar la carta de navegación. Con todo, por el momento se desconoce cual fue el fallo de navegación y señala que el "Sin Quere Dos" "tenía todo a la última para navegar" y se consideraba "uno de los mejores barcos de la ría".

Incluso fuentes familiares se muestras desconcertadas ante lo sucedido: "No sabemos lo que pasó, no había temporal, tiene experiencia, no lo entendemos...".



Olas de 4 o 5 metros en la zona del naufragio de Fisterra



El observatorio Meteogalicia había decretado una alerta de olas de entre 4 y 5 metros en la zona en la que se hundió el pesquero "Sin Querer Dos",