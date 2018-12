Una simpatizante de Vox agrede a una fotoperiodista en un acto en Avilés

Una simpatizante de Vox ha agredido esta mañana a una fotoperiodista que estaba cubriendo el acto de presentación del partido en Avilés para LA NUEVA ESPAÑA. La mujer, vecina de Madrid, protagonizó un forcejeo con la joven, le rompió el jersey, le tiró de los pelos y se llevó su equipo fotográfico, que acabó recuperando un compañero.

El incidente se ha producido en una sala de celebraciones de la calle Galiana en torno a las 13.30 horas, poco antes de que comenzase el acto de presentación de Vox Avilés. El partido se ha desvinculado de lo ocurrido y lamentó el incidente. Además, ha anunciado que enviará un comunicado de condena durante la tarde. La mujer no es afiliada de la formación política.

Ella misma ha explicado que es una mera simpatizante. "Este no es un problema de Vox sino de una persona física a la que han hecho fotos sin permiso en un recinto privado. Vox no tiene la culpa de que yo tenga muy mal carácter, porque lo tengo. Le pedí por favor que borrara una foto y no me hizo caso. En ningún momento se identificó. La agarré del jersey", ha explicado la mujer. También aseguró que la fotoperiodista le hizo "una peineta" antes de abandonar el local.

Al lugar han acudido dos dotaciones de la Policía Nacional. La presunta agresora empezó increpando a la fotoperiodista en la terraza del local y la siguió hasta la calle Galiana, donde se produjo el incidente.