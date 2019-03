La Policía Nacional advierte sobre un dañino reto viral para los más pequeños

La Policía Nacional ha lanzado un aviso sobre un mensaje viral de un personaje inventado que está afectando a muchos niños, a los que propone retos virales que implican agresiones a familiares o a sí mismos, so pena de que les caiga una maldición de un tal Momo.



Este personaje, que se hizo viral hace algo menos de un año, parece que se está colando en vídeos infantiles, lanzando mensajes que incitan a los más pequeños a realizar acciones violentas, como clavar "un cuchillo de cocina a mamá" o cortarse las manos. Este reto se hace seguido con una amenaza para los que no cumplan con lo que se les piden: "Si no lo haces, cuando vuelcas, Momo vendrá a por ti". De hecho, se sospecha que esta imagen está detrás de la muerte de un niño de 11 años en Miami.



Ante la aparición de nuevo de este personaje, la Policía Nacional ha lanzado un mensaje en las redes sociales en los que señalan que los ciberagentes de la Policía Nacional "están analizando en este sentido diferentes vídeos, algunos de ellos de carácter infantil y a los que se les ha añadido un supuesto mensaje de Momo que podría llegar a ser peligroso, sobre todo para los más pequeños".



Así, la Policía recomienda a los padres que supervisen los vídeos a los que tienen acceso sus hijos, en especial los más pequeños, para evitar verse expuestos a contenidos dañinos para ellos, sobre todo en edades en las que son especialmente impresionables. Además, recomienza "no compartir ningún vídeo o fotografía en el que se haga referencia a este viral, para no ser nosotros mismos quienes ayudemos a propagarlo aún más".



La Policía Nacional invita a reportar su aparición a la plataforma o red social en la que está alojado "para que sea eliminado".





NO, MOMO NO EXISTE, es un antiguo viral que resurge ahora con algunas modificaciones perjudiciales. Todos podemos colaborar para no propagarlo.

Más información??https://t.co/DLyWm8B3Cl pic.twitter.com/Tw0vWfi5uo — Policía Nacional (@policia) 21 de marzo de 2019