El sobrecogedor audio de WhatsApp que grabó la joven que 'El Chicle' intentó raptar en Boiro

Hoy ha comenzado el juicio a José Enrique Abuín Gey, 'el Chicle', el asesino confeso de Diana Quer, declara hoy ante el juez por haber intentado raptar y agredir a otra joven de Boiro. Nada más comenzar el juicio, 'el Chicle' ha dicho que el día del presunto intento de secuestro a la joven de Boiro, él salió de casa "para sustraer gasoil".

"Llevaba dos garrafas en el maletero. Paré porque vi un coche que me interesba, me bajé del mío y cogí una palanca que tenía en el coche y me acerqué a ese vehículo. Cuando me dirigía al coche andando me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero, le pedí el móvil, no quiso dejármelo y forcejeamos, no recuerdo nada más", ha explicado en su primera declaración.

En esa declaración, José Enrique Abuín Gey, 'el Chicle', ha podido escuchar un audio que se grabó con el móvil de la víctima. Es una nota de audio de WhatsApp que dura un minuto aproximadamente y en el que se puede oír el diálogo que ambos mantuvieron la noche del intento del secuestro:



La víctima: Vale, vale.

Vale, vale. 'El Chicle': Dame el móvil, dame el móvil.

Dame el móvil, dame el móvil. V : Por favor, ¿por qué?

: Por favor, ¿por qué? Ch : Porque necesito dinero. Dame el móvil.

: Porque necesito dinero. Dame el móvil. V : Vale, te doy dinero. El móvil no. Por favor, te doy dinero. El móvil no, por favor.

: Vale, te doy dinero. El móvil no. Por favor, te doy dinero. El móvil no, por favor. Ch : ¿Tienes tarjeta?

: ¿Tienes tarjeta? V : No, no tengo tarjeta. Pero tengo 20 euros. Por favor, por favor, por favor, por favor.

: No, no tengo tarjeta. Pero tengo 20 euros. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ch : Si sigues gritando, te corto. Métete en el coche y dame el móvil.

: Si sigues gritando, te corto. Métete en el coche y dame el móvil. V : No, te doy el dinero, no me cortes. Por favor, por favor... el móvil no, por favor...

: No, te doy el dinero, no me cortes. Por favor, por favor... el móvil no, por favor... Ch : Shhh. Escúchame, te voy a hacer una pregunta.

: Shhh. Escúchame, te voy a hacer una pregunta. V : Dime.

: Dime. Ch : ¿Eres Carla?

: ¿Eres Carla? V : No.

: No. Ch : Pues perdón, ¿eh? era una coña de tu novio, joder. Pensé que eras Carla. Perdón, tía. Pensé que eras Carla. Escucha, no. ¿Estás tranquila?

: Pues perdón, ¿eh? era una coña de tu novio, joder. Pensé que eras Carla. Perdón, tía. Pensé que eras Carla. Escucha, no. ¿Estás tranquila? V : ¡Vale! Déjame marchar. No, no...

: ¡Vale! Déjame marchar. No, no... Ch : Tranquila, ¿estás bien? ('El Chicle' se ríe). Perdona, de verdad. ¿En serio, no eres Carla?

: Tranquila, ¿estás bien? ('El Chicle' se ríe). Perdona, de verdad. ¿En serio, no eres Carla? V : No, no soy Carla.

: No, no soy Carla. Ch : Tranquila. Vale. ¿Estás bien? ¿De verdad? ¿Quieres que te dé el número de él, a ver si era él?

: Tranquila. Vale. ¿Estás bien? ¿De verdad? ¿Quieres que te dé el número de él, a ver si era él? V: Vale, no te preocupes.

Juan Carlos Quer y 'El Chicle', juntos en la sala



El Chicle ha hecho acto de presencia en los juzgados compostelanos pocos minutos después que Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana Quer agredida sexualmente y asesinada tras su desaparición el 22 de agosto de 2016 después de acudir a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), supuestamente también a manos del encausado.

Este caso está pendiente de fecha para la vista oral, pero el Chicle se enfrenta hoy a su primer juicio, acusado de un delito de detención ilegal o, alternativamente, uno consumado de coacciones, así como de un intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones.

La Fiscalía solicita una condena de 15 años y diez meses de cárcel y el abono de una indemnización de 15.750 euros, o alternativamente, doce años y diez meses.