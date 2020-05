Juan Carlos Quer compara la tumba de su hija con la mansión de Pablo Iglesias

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia celebra este martes la vista oral en la que se verá el recurso de apelación de la sentencia condenatoria a prisión permanente revisable impuesta a José Enrique Abuín Gey, alias el "Chicle", por el crimen de la joven de Diana Quer. Y lo hace con polémica: los mensajes publicados por Juan Carlos Quer en las redes sociales.



El padre de Diana Quer, que desde hace tiempo libra una batalla personal contra la derogación de la prisión permanente revisable, ha publicado en sus cuentas de Twitter dos mensajes en los que compara el lugar en el que apareció el cuerpo de Diana Quer con la mansión de Pablo Iglesias en Galapagar: "La ultima mansión de Diana, antes de ser violada y asesinada por un salvaje. Mansión actual de Pablo Iglesias, flamante vicepresidente del gobierno de España." y "La última piscina donde Diana quer fue depositada por su violador y salvaje asesino. Piscina de la mansión de Pablo Iglesias" son dos de los mensajes publicados en la previa de la vista de apelación y que han generado un intenso debate en las redes sociales.









El vicepresidente del Gobierno no es el único protagonista de las polémicas publicaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo o la ministra de Igualdad, Irene Montero , son las protagonistas de otro tuit en el que aparecen en dos fotografías tomadas en la última manifestación del 8-M en Madrid y con el que inaugura el hilo: "Mañana se celebra la vista de apelación del violador y asesino de mi hija Diana., pero fingen proteger a la mujer. Asistiré sólo,las feministas están para otras cuestiones".Esta mañana, en su llegada a la sede judicial de A Coruña ha insistido en la idea y ha cargado contra aquellos que están en contra de la prisión permanente revisable al señalar que, por la libertad sexual de la mujer, y proteger y amparar sus derechos, hoy no estén aquí".Visiblemente emocionado, el empresario ha condenado que "califiquen la prisión permanente revisable como una pena inhumana cuando los inhumanos son los sujetos capaces de cometer estas atrocidades" yTambién, ha apuntado que presentó en el Congreso 3.200.000 firmas a favor de la prisión permanente revisable, de "personas de todas las ideologías" que. "La educación que promueven estos partidos progresistas no es incompatible con las penas", ha esgrimido Quer, que ha agregado que "la prevención no está reñida con este tipo de supuestos, de gravísima anomalía".Juan Carlos Quer ha asegurado que el juicio contra José Enrique Abuín Gey, alias "El Chicle", fue "limpio" y con "todas las garantías para el detenido", por lo que ha confiado en queque lo condenó a prisión permanente revisable por el crimen de la joven madrileña.Quer, con mascarilla, ha llegado pasadas las 9:40 horas a la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acoge la vista de apelación contra la sentencia quea prisión permanente revisable por asesinar y abusar de Diana Quer.determinaron lo que no podía ser de otro modo, determinar que este individuo solamente detuvo a Diana con un móvil que era la agresión sexual y el posterior asesinato", ha dicho en declaraciones a Efe el padre de la joven madrileña a su llegada a la sede judicial. En esta línea, ha lamentado que "pocas personas en este país han dicho 'no es no' de un modo tan explícito como para pagar con su vida, para pretender defender su integridad sexual y su vida frente a una alimaña".Así, ha criticado que la letrada de Abuín Geyque, con todo el dolor, fue retransmitido a todos los ciudadanos españoles hasta en los detalles más escabrosos". "Del tribunal espero justicia, nada más que justicia", ha indicado Juan Carlos Que, que confía que el recurso de apelación presentado por el único condenado por el crimen de su hija sea desestimado.En la vista de apelación, demorada por la pandemia, se expondrá al recurso presentado por la abogada de oficio de Abuín Gey, María Fernández Álvarez, que recurrió la pena de prisión permanente revisable que se le impuso porLa letrada solicita que se declare la nulidad de la vista oralcon sede en Santiago, y que se celebre un nuevo juicio porque, según expone en su escrito de apelación, se "vulneraron" las garantías y derechos básicos de su patrocinado.