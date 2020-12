Una mujer muere ahogada al intentar rescatar a su perro de un pozo en Madrid

Una mujer de 53 años falleció el viernes ahogada al intentar rescatar a su perro, que cayó a un pozo abandonado y sin sellar en la localidad de Alpedrete, que también murió, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que investiga los hechos.

Los hechos tuvieron lugar ayer por la tarde en una finca privada conocida como Mataespina, un terreno que no está vallado. La mujer salió a pasear por esta zona, que frecuentan algunos vecinos, junto a su can, de un año de vida. Según las primeras pesquisas, el cachorro habría caído a un pozo y la mujer intentó ayudarle pero también ella se precipitó y no pudo salir.

Como no volvió a casa y no respondía a las llamadas del móvil, el marido de Yolanda comenzó a buscarla con ayuda de la Policía Local de Alpedrete. Recorrieron la zona que frecuentaba y en uno de los pozos, de tres metros de diámetro, estaba la mujer y su perro ya fallecidos, ha detallado el diario 'El Mundo'.

Los agentes de la sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de la Guardia Civil rescataron el cadáver de la mujer sobre las 19 horas del viernes y el del animal el sábado. El Equipo de la Policía Judicial de Collado Villalba investiga lo ocurrido pero todo apunta a que la mujer intentó rescatar a su mascota colocando unos maderos, pero estos cayeron al agua con ella.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, ha trasladado el pésame a la familia de la fallecida y también ha pedido a los vecinos precaución a los vecinos para que cuando anden por las veredas naturales permanezcan en las sendas. Asimismo, el Consistorio revisará la situación de la situación de los pozos y de riesgos de algunos lugares "para evitar que algo así vuelva a pasar".