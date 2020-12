Los Bomberos localizan a una cuarta víctima entre las ruinas del incendio de Badalona

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han localizado este lunes al mediodía a una cuarta víctima mortal en el interior de la nave que se incendió el pasado miércoles en Badalona. El jueves se localizaron tres cuerpos que fueron localizadas gracias a la unidad canina y a los drones. Este lunes se ha localizado el cuarto cadáver. Este hallazgo ha sido posible al comenzar las tareas para retirar los escombros que supervisa una empresa especializada.

Hasta que no acabe este trabajo, no podrá concluirse cuál es el trágico balance final de víctimas debido al elevado riesgo de hundimiento que presenta la estructura de una nave en la que residían casi cien personas, la mayoría de ellas: migrantes sin papeles de origen senegalés.

En el fuego de Badalona han fallecido, por los menos, cuatro personas y una veintena han resultado heridas. La mayoría de lesiones graves que sufrieron los ocupantes de la nave se produjeron huyendo de las llamas, al saltar por las ventanas al vacío.

El 'conseller' de Interior, Miquel Sàmper, ha subrayado que hasta que no la empresa no acabe su trabajo y resulte posible inspeccionar de forma rigurosa la totalidad del interior de la nave no resultará posible conocer con total seguridad cuál ha sido el tamaño de un desastre que ya se ha cobrado cuatro muertes.