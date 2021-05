Al menos 19 personas han sido detenidas en una operación contra el tráfico de heroína en las ciudades de A Coruña y Ferrol, desarrollada de forma conjunta por Policía Nacional y Guardia Civil. La operación todavía está en progreso, por lo que las actuaciones son secretas. Fuentes consultadas por este diario indican que se realizaron dieciséis detenciones durante el día de ayer, si bien esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha confirmado al menos 19 detenidos tras haberse realizado 24 registros.

Los agentes de la Policía Nacional acudieron ayer a As Rañas, en concreto, a la zona de la chatarrería que se encuentra frente al centro comercial Marineda City. En el transcurso de esta operación se realizarán, además, numerosos registros y se prevén más detenciones, según han indicado fuentes cercanas a esta investigación. Los agentes acudieron a la zona de As Rañas muy temprano, pasadas las siete de la mañana con varios vehículos y abandonaron las instalaciones del asentamiento pocas horas después.

Hace tan solo una semana, se produjo en Pontevedra una operación similar en la que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil arrestaron a once personas y se incautaron de cinco kilos de heroína. En declaraciones a la prensa durante una visita al rectorado de la Universidad de A Coruña, Miñones ha explicado que la investigación todavía no está cerrada, por lo que no se descartan más detenciones.

Se trata de una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, por lo que Miñones ha felicitado a ambos cuerpos por su "coordinación". La causa está bajo secreto de sumario.