La defensa de César Román, conocido como el Rey del Cachopo, confía en dar la vuelta al caso con nuevos informes en los que tres expertos en criminología concluyen que no hay pruebas de que matase y descuartizase a su novia en 2018, una acusación por la que está prisión y por la que será juzgado en mayo.

La letrada de César Román, Ana Isabel Peña, ha aportado recientemente a la causa nuevas pruebas documentales y dos informes, uno de ellos del profesor de Criminalística Luis Duque y otro firmado por los criminólogos Carmen Balfagón y Ramón Chippirras, con los que pretende desacreditar la versión de la Fiscalía, que pide 15 años de prisión por homicidio, y de la acusación popular, que pide 25.

"No existe una sola prueba en todo el sumario que vincule al empresario César Román con el hallazgo de una mujer cuyos restos se encontraron en una nave dentro de una maleta", explica la letrada en un comunicado en el que detalla la conclusiones de los expertos de parte.

Para estos tres profesionales "varias de las declaraciones de los testigos principales no se sostienen en la argumentación practicada por los investigadores", como la del taxista que explicó que llevó al acusado el día 5 de agosto de 2018 a un local del distrito madrileño de Usera con una gran maleta.

Sobre este testigo explican que el GPS del vehículo taxi sitúa el fin de la carrera en la avenida donde el empresario tenía sus oficinas, y no en el local en el que apareció el cuerpo de Heidi Paz, "lo que confirmaría la veracidad de su declaración judicial", según su defensa.

Los tres expertos en Criminomología coinciden en que los informes forenses demuestran científicamente que Heidi Paz, novia entonces de César Román, falleció alrededor del 10 de agosto, por lo que no pudo transportar ningún cadáver cinco días antes. Y consideran altamente improbable que la maleta encontrada en la nave con parte del cuerpo de Heidi fuera el "troley" que trasportaba César Román el día que cogió el taxi, ya que no se ha encontrado ninguna huella o rastro de ADN del taxista en la maleta y este último confirmó que la subió y bajó del taxi, además de existir "serias desavenencias respecto a su peso y color".

Los criminalistas detallan que no se sabe dónde murió la víctima y la investigación "partió de un punto erróneo", ya que en la casa de César Román no se halló sangre y no hay indicios de que allí "se hubieran realizado acciones para la ocultación o eliminación de posibles vestigios". También sostienen que hay lagunas e incógnitas en torno a la investigación policial, con "errores tan graves como que la nave estuvo completamente abierta durante días sin precintar correctamente, lo que dará lugar a la anulación de algunas pruebas, o registros practicados sin autorización judicial".

En el juicio, que se celebrará entre el 10 y el 26 de mayo, la familia de la fallecida defenderá que se trató de un asesinato tras el que Román huyó y se escondió en Zaragoza, según explicó recientemente el letrado Ramón Fernández de Mera.

César Román, conocido como el Rey del Cachopo por ser su especialidad como empresario de la hostelería, está en prisión desde el 16 de noviembre de 2018. El cuerpo de Heidi Paz fue hallado tres meses antes desmembrado dentro de una maleta en una nave industrial del barrio madrileño de Usera.