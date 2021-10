El viernes se cumplirán diez años del asesinato de Ruth y José a manos de su padre, José Bretón, en una parcela de Las Quemadillas en Córdoba y la madre de los pequeños, Ruth Ortiz, ha realizado este jueves unas declaraciones a la Cadena Ser Córdoba en las que ha lamentado la falta de apoyos para las mujeres víctimas de violencia vicaria.

En este sentido, ha señalado que "cuando empiezas a necesitar una serie de recursos y ayudas, te das cuenta de que para la ley y para la sociedad no eras víctima. Y eso me chocó muchísimo. En cuanto fui consciente, quise cambiar esto para que todas las mujeres que pasaran por lo mismo fuéramos reconocidas como víctimas de violencia de género", ha explicado.

La que era presidenta de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres cuando desaparecieron los pequeños, Carmen León, afirmó este miércoles a CÓRDOBA que el caso de Ruth Ortiz ayudó a impulsar la atención psicológica inmediata a estas víctimas, ya que en aquellos momentos no existían recursos públicos.

"No había ayuda para mí"

"No había ayuda psicológica para atenderme a mí y a mi familia. Y tuvo que venir un amigo de una amiga, que era psicólogo, para verme", ha confirmado Ortiz este jueves en declaraciones a la Ser. "No hay nada real que a la hora de la verdad nos facilite la vida. Porque por las víctimas mortales de la violencia de género, desgraciadamente, no se puede hacer nada. Solo prevenir que ocurra. Pero es que en nuestro caso, nosotras tenemos que seguir viviendo, han asesinado a nuestros hijos, pero tenemos que seguir viviendo", lamenta.

Junto a esto, la madre de Ruth y José ha agradecido a Córdoba el apoyo recibido cuando perdió a sus dos hijos. "Córdoba estuvo conmigo desde primera hora. Siempre me he sentido de Huelva y también de Córdoba, porque fueron muchos años los que viví allí. Solo tengo palabras de agradecimiento para Córdoba y para todos los que me ayudaron", ha asegurado.

De hecho, en declaraciones a este periódico, este miércoles confirmó que le agrada que se recuerde a sus hijos y también descartó la posibilidad de plantear nuevas acciones judiciales contra José Bretón, que en la actualidad cumple condena por el asesinato de los pequeños.