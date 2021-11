"Me llamo John, vivo en Barcelona. Si quieres, mejor hablamos por Whatsapp, que Facebook Dating no lo uso mucho". Con ese mensaje, después de un like en esa página para encontrar pareja, empezó todo. "Fue el 12 de junio. Yo nunca había usado esta aplicación pero me la descargué y bueno, la tenía ahí. De repente me da ‘like’ un chico. Le devolví el me gusta”.

Quien habla es Pedro (nombre ficticio para proteger su identidad), un hombre de 30 años y residente en Barcelona que lucha desde hace meses contra una "mafia de estafadores que opera en la red". Le prometieron ganar 48.000 euros, pero acabaron estafándole 16.000, según dos denuncias presentadas por el hombre ante los Mossos d'Esquadra, el 20 julio y el 31 de agosto, y a las que ha accedido CASO ABIERTO.

Él y otros quinientos afectados se han unido en una plataforma para destapar la estafa. Pero, según afirma el joven, miles de personas de todo el mundo habrían caído en esta trampa cibernética. "Mientras hablamos, he recibido tres me gusta de tres estafadores distintos. Están por todos sitios", advierte.

"Primero te ilusionan, te hacen creer que tienes una relación y luego te roban"

La trampa

"Dijo que se llamaba John. Que estaba en Barcelona por negocios. Empezamos a hablar: cuáles son tus hobbies, qué te gusta. Me dijo que a él leer, la playa… y también, que le gustaban las inversiones", resume Pedro. "Primero me ilusionó. Hablábamos todos los días: qué has comido, quiero verte, qué vas a cenar, te hacen creer que tienes una relación", recuerda el hombre.

"Te preguntan si tú sabes de inversiones. Si les dices que no te conviertes en la víctima perfecta". Negro sobre blanco, parece un engaño fácil de detectar, pero la trama está perfectamente orquestada: "Te muestran fotos de cosas caras, un tren de vida deseable, y te dicen que todo es gracias a las criptomonedas". Previamente te han enamorado. "Como quieren lo mejor para ti, eres su pareja, van a enseñarte a ganar dinero".

Pedro lucha aún por recuperar el suyo. Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso CASO ABIERTO, John -su estafador- se inventó una vida, una identidad, e incluso una imagen. "Vamos a conseguir muchas cosas". Todo ello aderezado con "te amo", "te quiero" y "te haré ganar dinero".

Para llevar a cabo el engaño, John le explicó que tenía que abrirse "tres perfiles en tres plataformas distintas: BINANCE, EFFORTWE 365 y META TRADER 5". La mecánica es sencilla, pero la terminología compleja -por eso consiguen engañar- para quien no sabe de inversiones e informática.

“BINANCE es la billetera (dónde cambias de divisa), luego te invitan a unirte a la plataforma estafa, Effortwe 365 -ahora cerrada, van creando nuevas para evitar rastreos- y, por último, te dicen que abras una cuenta en Meta Trader 5, una plataforma que es legítima, pero que está hackeada por ellos para el fraude. Las gráficas y datos que muestran, tu dinero, es falso”.

"Invertí 500 euros y me hicieron creer que había ganado 200. Como veía que ganaba dinero, les di otros 6.000 euros"

Como Pedro no entendía de criptomonedas, John estaba siempre supervisando todo. "Mediante capturas de pantalla me decía lo que tenía que hacer. Me iba mostrando el rendimiento de mi dinero. Era todo mentira, el dinero que se reflejaba ahí no era cierto". Se dejó llevar. "Confías en que todo va a ir bien", cuenta Pedro.

"En ese momento, trabajaba de lunes a domingo y tenía algo de dinero ahorrado. Empecé invirtiendo 500 euros". En la primera operación ganó 200 euros. Los retiró. "Vi que realmente ganaba dinero". Era solo un señuelo. Según su denuncia, depositó 6.000 euros más.

Conforme pasaron las semanas, su relación de noviazgo con John fue consolidándose. “Eres la persona más importante de mi vida… no te quiero hacer daño", recuerda el joven. "Nosotros seguimos operando”. El engaño duró dos meses.

“John siempre hablaba de nosotros, nosotros, nosotros… todo en plural. Yo te voy a ayudar", recuerda Pedro. "Me insistió en que tenía que meter más dinero". Pedro, enamorado, le creyó, "como no tenía más, me ofreció la posibilidad de que la plataforma me lo prestara". Así solicitó un crédito en la misma a sus estafadores.

"De repente, dijeron que si no pagaba el préstamo en 10 días congelarían mi cuenta -perdería todo- y me irían penalizando y generando interés por cada día de más que tardara en devolver el dinero”. John actuó entonces como supuesto defensor. "Dijo que había enviado dinero a mi cuenta para ayudarme. Era parte del plan. Me sentí en el compromiso de seguir invirtiendo para poder devolverle todo. Tuve que pedir un adelanto de sueldo en el trabajo".

Cuando se supone que había completado el pago del presunto préstamo, "la plataforma se inventó más recargos: 5.000 euros por ingresarlo tarde. Y otros 5.000 por una ley internacional. Le dije a John que esto era una estafa, que nos habían engañado. Que si tenía que pagar un impuesto yo lo pagaba a la Agencia Tributaria de España, no a una plataforma. Fui a denunciar". Entonces, John desapareció. Eliminó su cuenta de Facebook y su número de teléfono. Pedro no ha vuelto a verlo.

En redes para ligar y TikTok

La estafa sufrida por Pedro tiene nombre, la policía la conoce como 'Pig butchering scam' (en castellano se traduce como matanza del cerdo o crimen degollando al cerdo). Seleccionan a la víctima en aplicaciones para ligar y otras redes sociales como TikTok, les convencen para realizar inversiones económicas en planes que no existen. Así, mientras sacan su dinero a las víctimas, la organización engorda su hucha. Cuando descubren su engaño, rompen la hucha (matan el cerdo) y desaparecen. Pedro asegura que otro de los estafados que él conoce perdió un millón de euros con el mismo fraude.

¿Quién está detrás?

En su denuncia, Pedro apunta a un nombre, un magnate chino que tendría una industria de telecomunicaciones y que, según asegura, opera en "Myanmar, Laos, Camboya, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos". Diferentes sedes que operan-estafan a nivel mundial.

Los estafadores serían personas engañadas al inicio, según denuncia el joven, y extorsionadas luego para que embauquen a otros: "Los captan y obligan, en condiciones horribles, a estafar. Les prometen trabajos con buenos salarios y los llevan a diferentes países. Les retiran pasaportes y los meten en call-centers". Su modus operandi estaría orquestado: "reciben una formación que incluye cómo crear perfiles falsos en redes sociales, cómo identificar a las víctimas adecuadas, cómo establecer relaciones, platónicas o románticas, y cómo ganarse la confianza". Además, "cómo coaccionar para que inviertan en criptomonedas o en el comercio de divisas a través de webs de inversión supuestamente de terceros, alojado en realidad por el grupo de estafa".

Haz caso a tu instinto

¿Cómo evitar ser víctima de una estafa como esta? Desde onBranding, empresa de ciberseguridad, análisis de inteligencia e investigación privada, alertan: "las aplicaciones de dating tienen su éxito, pero hay que ir con cuidado, tomar precauciones y hacer caso a tu instinto".

A la hora de hacer transacciones económicas, Selva Orejón, fundadora y directora de onBranding, recuerda que "la criptomoneda es una moneda virtual, basada en tecnología blockchain", y "para operar con ella es fundamental conocer esta tecnología". La experta pone en el foco otra cuestión clave: "hay muchísimas personas que no saben custodiar y securizar su identidad digital". Sus cuentas, sus carteras. "Hay muchos riesgos".

Reputación en Internet

Orejón ve fundamental que "si vas a actuar en diferentes plataformas", revises "la importancia y reputación en Internet" de las mismas.

"Las aplicaciones de citas están plagadas de estafadores. El FBI ya lo ha advertido, Holanda, Alemania… también España", denuncia Pedro. No solo es dinero. "Pueden hacer mucho daño. Pueden destrozarte la vida. Hay gente que se ha suicidado ante la desesperación, o han intentado hacerlo. Dedico gran parte de mi día en denunciar a Facebook Dating, Tinder... Está lleno".