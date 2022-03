Mandos de los Bombers: "Entre tú y yo. Tengo en la cabeza el caso de Liébana"

"Entre tú y yo. Tengo en la cabeza el caso de Liébana". Así se expresó Màxim del Valle, jefe del Servei Tècnic de los Bombers de la Generalitat, en una conversación telefónica que mantuvo el 22 de diciembre del 2021 con un superior, Antonio Ramos, en alusión a la problemática generalizada que presentan los Equipos de Respiración Autónoma (ERA) de los bomberos. Joan Liébana falleció en un incendio ocurrido en Vilanova i la Getrú en junio de 2021 en circunstancias que investiga un juzgado que mantiene imputados a dos bomberos que actuaron en ese servicio junto a la víctima.

En días sucesivos, Del Valle habla por teléfono en diversas ocasiones de la muerte de Liébana con Ramos, con otros responsables de los Bombers y con el gerente de la empresa Iturri. Durante estas conversaciones intervenidas por la policía, Del Valle muestra su inquietud acerca de que el fallecimiento de Liébana pueda estar vinculado al bloqueo del manómetro que afecta a los equipos de respiración de los bomberos, según el atestado de los Mossos al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Este informe ha sido incorporado a la causa que se instruye en un juzgado de Barcelona contra la cúpula de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) de la Generalitat por las presuntas irregularidades en la adjudicación del mantenimiento de los camiones del cuerpo de emergencias. La policía catalana ha requerido que la parte de Liébana se remita al juez de Vilanova i la Geltrú que investiga el fallecimiento del bombero.

Según el citado informe, Del Valle dice a Ramos que no sabe si están haciendo bien al no compartir "más arriba" la problemática de los ERA, porque quizá "están asumiendo o haciendo alguna cosa mal". Incluso, le plantea la hipótesis de que esa tarde ocurre "un accidente" y que alguien les reprocha a continuación que no han compartido la información. Ramos, sin embargo, responde que "las cosas" se están haciendo "como tocan" y que "parar la totalidad de los equipos ahora es una barbaridad", pues los equipos que han dado problemas están localizados en "zonas" concretas. Del Valle comenta también a Ramos que tiene en la cabeza "el tema Liébana" porque "existe una posibilidad de que sucediera por este problema" y afirma que "estaría bien" contar con una "asesoría jurídica" para saber si es conveniente acudir a los Mossos "para contar lo que está viendo". Ramos le responde que cree que eso debe hacerse con "conocimiento de causa", ya que lo que tiene son "suposiciones" sin concretar.