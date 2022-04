La versión que mantiene Rubén Rochina, futbolista del Granada CF y exjugador del Levante UD investigado por un delito de abusos sexuales con acceso carnal, sobre la presunta violación a una joven durante una fiesta en casa de otro futbolista del equipo granota hace justo un año en Bétera, es bien clara: "Ella estuvo consciente en todo momento" mientras tenían "relaciones sexuales consentidas" y la chica no le verbalizó de ninguna forma que se encontrara mal o que parara. Así consta en su declaración prestada por videoconferencia ante la jueza de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Llíria, de la que informó en exclusiva Levante-EMV, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario.

Además, el centrocampista valenciano trató de exculpar a su amigo, también investigado por estos mismos hechos, y negó haberlo visto con el pene fuera del pantalón cuando regresó a la habitación en la que se encontraba la víctima supuestamente inconsciente –según él simplemente dormida–, acompañado por la principal testigo de cargo después de que ésta le recriminara haber dejado a su amiga "tirada en la cama desnuda como si fuera una cualquiera".

Rochina trató de justificarse diciendo que la tapó con una sábana antes de abandonar la habitación y que cuando regresó del baño la joven ya se había dormido, pero se mostró nervioso al ser interrogado por la jueza sobre el estado en el que debía encontrarse la chica si ni siquiera se levantó a limpiarse los restos biológicos de éste.

Respecto a lo declarado por la testigo, quien asegura que empezó a golpear a su amiga para que se despertara y ésta no reaccionaba, el futbolista investigado niega esta circunstancia y alegó que en un momento dado la denunciante le respondió diciéndole que la dejara dormir. Asimismo, se ampara en lo que la propia testigo le dijo esa noche al ver el estado de su amiga: "Sé que no la has violado pero no me ha gustado como la has dejado". El jugador reconoce que esta amiga común de ambos le mostró una fotografía que le había hecho con el móvil a la joven, donde se le ve sin conocimiento y con restos de semen en la barriga, para recriminarle su actitud.

En su declaración judicial, Rochina argumenta que la noche del 1 de mayo de 2021 estuvo "tonteando" con esta joven, de su misma edad y a la que conoce desde hace una década, y que poco a poco "el tonteo fue a más" llegando a besarse delante de otros de los presentes en la fiesta, a la que acudieron varios futbolistas del Levante UD pese a las restricciones en el ocio nocturno que había con motivo de la pandemia.

Rochina reconoce que ambos habían bebido pero niega que la denunciante se encontrara en mal estado y que ese fuera el motivo por el que subieron a la habitación, versión que mantiene tanto la víctima como la principal testigo –quien no tiene nada en contra de él e incluso medió para que su amiga no le denunciara–.

"Te lo voy a agradecer mucho"

En la causa figura un audio de dos minutos en el que el propio Rochina le insiste a esta amiga común para que trate de convencer a la víctima antes de que interponga denuncia alguna. "A ver si lo podemos dejar pasar de momento, y con el tiempo se va tranquilizando todo, cualquier cosa que necesite ...", le dice sobre "la posibilidad de que lo valore", dándole incluso unos días de plazo. "Te lo voy a agradecer mucho", añade sin llegar a nombrar la palabra dinero o cuantía alguna por su silencio.

Aunque manifestó que "entendía" la postura de la denunciante, una de las mayores preocupaciones del futbolista investigado es que la información llegara a oídos de la prensa. "A nivel deportivo nos va a repercutir, aquí la prensa a la mínima que puede habla de cualquier gilipollez". Ese es el término que utiliza Rochina en el citado audio para referirse a unos hechos tan graves como son unos presuntos abusos sexuales con acceso carnal por los que ahora ésta investigado.

En un audio aportado a la causa trata de condicionar a la víctima para "dejarlo pasar"

De esta forma, con la argumentación del daño que podría hacerle la denuncia tanto a nivel deportivo como en su entorno familiar, el futbolista, apoyado también por el propietario de la casa donde se celebró la fiesta –exnovio de la principal testigo– lograron convencer a la chica para que en su primera denuncia dejara a Rochina al margen de los hechos e incluso reconociera que sí había tenido sexo consentido con él esa noche.

La defensa de Rochina atribuye la ampliación de la denuncia en la que la víctima incrimina a su cliente en la negativa del futbolista a llegar a ningún tipo de acuerdo económico con el letrado de la acusación. No obstante, la víctima –cuya relación con Rubén hasta ese día era buena– en ningún momento de su declaración trata de agravar lo ocurrido, de hecho asegura que no recuerda nada después de subir a la habitación con el futbolista, y si hubiera tenido intereses económicos no habría guardado silencio sobre su implicación cuando la Guardia Civil recibió su denuncia.