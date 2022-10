La jueza de Instrucción número 4 de Mislata, que investiga el accidente del castillo hinchable que el pasado 4 de enero, durante Feria de Navidad, salió volando con nueve niños en su interior, causando la muerte a dos de ellas –Vera, de 4 años, y Cayetana, de 8–, ha ampliado el número de investigados en la causa, abierta por dos delitos de homicidio imprudentes.

Así, la magistrada ha citado como investigado al técnico municipal Rubén S. G., a quien ya había tomado como declaración el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, pero como testigo. El técnico municipal es quien figura en el expediente y quien, según el ingeniero de parte José Pablo B. L., que hizo el informe de visto bueno a la atracción y al recinto ferial y que es uno de los tres imputados hasta ahora en la causa junto con los dos feriantes, realizó una supervisión ‘in situ’ el 3 de diciembre, un mes antes del siniestro, justo cuando la feria iba a abrir sus puertas.

A quien no ha imputado, al menos de momento, es al concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Mislata, Antonio Arenas, tal como pedía la acusación particular que ejercen los padres de Vera, quienes consideran que el edil si debería ser investigado en el procedimiento penal al entender que es el responsable último de la falta de supervisión de cómo se montó la feria.

En este sentido, la jueza ha dictado una providencia en la que argumenta que "no ha lugar a recibir declaración a Antonio Almenar en calidad de investigado en este momento procesal", lo que deja la puerta abierta a que pudiera hacerlo en el futuro, si llega al convencimiento de que el concejal pudo haber incurrido en alguna responsabilidad a partir de las diligencias que aún están pendientes.

El perito judicial ya lo apuntaba

El escrito de la jueza llega justo después de haber recibido el informe del perito judicial a quien ella solicitó un completo análisis de todo lo actuado hasta ahora. Ese informe, de más de 120 páginas y del que informó en exclusiva Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, esta misma semana, ya apuntaba a esa posible responsabilidad del Ayuntamiento de Mislata.

En este sentido, considera que hubo suficientes "modificaciones sustanciales" del proyecto inicial presentado por los feriantes ante el ayuntamiento y que es uno de los documentos clave para que el consistorio otorgase la licencia de ocupación de la vía pública, como para que hubiese exigido al menos explicaciones.

En concreto, el perito establece en su amplio informe que esos cambios «fueron pasados por alto ya que debería haberse requerido a los responsables al menos un anexo al proyecto presentado por el ingeniero de parte o la no conformidad de los responsables del Ayuntamiento [de Mislata] a la declaración de responsable, ya que afecta directamente a los usuarios y su seguridad».

La ubicación y distribución de la feria

En ese punto del informe, se refiere a tres hechos fundamentales que sí tuvieron influencia en el accidente: la ubicación de la feria no era la establecida –usaron el proyecto de la de verano para la de Navidad–, las atracciones no estaban colocadas como decía el documento y, sobre todo, el castillo hinchable no estaba ni dónde ni cómo debía, entre otras dos atracciones, sino en un extremo del recinto ferial, precisamente con el lateral más amplio de cara al punto por el que entró la última ráfaga de viento que lo izó por los aires.

Aunque la causa fundamental que baraja tanto la Policía como el perito judicial es la falta de anclajes y el pésimo estado y calidad de las cuerdas y cinchas que aparecieron rotas, unas, y cortadas, otras, alrededor de la atracción, la ubicación y orientación del hinchable fue uno de los factores que propició, según todos los indicios, que la racha de viento entrase de lleno en su parte baja y lo levantase.

¿Supervisó en persona o no?

El técnico municipal deberá comparecer en el juzgado en calidad de investigado, y por tanto con asistencia letrada, el próximo enero, coincidiendo con el primer aniversario del siniestro del castillo hinchable.

Tanto el fiscal como las acusaciones preguntarán al funcionario si realmente supervisó en persona el recinto ferial ese 3 de diciembre, como sostiene el ingeniero de parte investigado en la causa, o si no lo hizo y no fue a la feria en esas fechas, como declaró ante la Policía, cuando argumentó que la inspección por parte del ayuntamiento no es obligatoria, sino potestativa, ya que el consistorio tenía la declaración responsable de parte que amparaba, en teoría, el buen estado de las atracciones y la correcta instalación de la feria en su conjunto.