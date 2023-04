Paula Guerra cogió la autobús en Las Palmas de Gran Canaria una mañana como cualquier otra para visitar a su abuela, como solía hacer con frecuencia. Sin embargo, en este viaje se encontró con una situación aterradora y desagradable: una agresión sexual por parte de un hombre mayor. A pesar de que había otras personas en el vehículo, nadie intervino para ayudarla.

La joven denunció lo sucedido en las redes sociales, a través de un vídeo en TikTok (@paulawarrr), a finales de enero y que desde entonces se ha hecho viral.

"La verdad no se cómo empezar este vídeo porque me da muchísima vergüenza", confesó la joven quien también admitió que "no pensaba subir nada de esto pero cree que es necesario".

#violencia #grancanaria #abuso #parati ♬ sonido original - •𝐏𝐀𝐔𝐋𝐀• @paulawarrr Para mi esto es muy fuerte…Quien me conoce sabe que soy una niña de casa. Yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Me parece lamentable todo, me da igual que algunas personas piensen que soy exagerada, cada uno tiene su perspectiva de las cosas y una cosa es vivirlo que verlo de fuera. Gracias a todos por haberse preocupado tanto por mi, dsps de este vídeo entenderán que no haya podido contestar…GRACIAS! #violenciadegenero💜💜

“Iba de pie y noto que me agarran la nalga”

En el vídeo, Paula relató en detalle lo que había sucedido, explicando que había subido al transporte público en Gran Canaria y que había notado cómo el hombre detrás de ella le agarró la nalga. A pesar de que en ese momento pensó que podría haber sido un accidente, el hombre volvió a repetir la acción poco después.

"Al subirme al autobús habían como 10 personas, era por la mañana y me puse en la parte de atrás para embarazadas donde vas parada pero detrás tuyo hay un asiento virado para ti", explica y añade "yo iba de pie y noto que me agarran la nalga y me lo quitan despacio"

Cuando Paula confrontó al hombre, nadie intervino para ayudarla, ni siquiera el conductor. Después de bajar del vehículo, el hombre que la había agredido también bajó y Paula tuvo que llamar a su abuela y a la policía para que la ayudaran.

Juicio

A pesar de lo traumatizante que había sido la experiencia, Paula decidió tomar medidas y denunciar lo sucedido. El hombre fue arrestado y enfrentará cargos por la agresión sexual que sufrió la joven. Paula compartió su historia en las redes sociales para generar conciencia sobre la violencia sexual y para pedir más empatía y apoyo para las víctimas.

En su vídeo, Paula expresó su vergüenza y temor, pero también su determinación para hacer frente a la situación. Ella explicó que el hombre agresor es de su mismo barrio y que tiene una orden de alejamiento. Agradeció a sus seguidores por su preocupación y apoyo, y pidió a todos que sean más conscientes y empáticos con los demás.

La historia de Paula Guerra es una llamada de atención sobre la violencia sexual y la necesidad de tomar medidas para prevenirla y combatirla. A pesar de la angustia que ha experimentado, Paula ha mostrado valentía y determinación para hacer frente a la situación y generar conciencia sobre un tema tan importante.