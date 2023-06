Una vecina de Zaragoza estuvo ayer a punto de engrosar la larga lista de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el marco de la violencia machista. El esposo de esta mujer llegó a casa, trató de violarla y al oponerse el sospecho trató de lanzarla desde un cuarto piso. Los gritos alarmaron a una vecina que no dudó en pedir ayuda a la Policía Nacional.

Ocurrió en la noche del pasado sábado cuando una fuerte tormenta afectaba a la ciudad. El posteriormente arrestado, identificado como J. C. S. A., llegó a su casa situada en la calle Bolivia, en el zaragozano barrio de Delicias. Llegó en estado ebrio y eso fue reprochado por la víctima, según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del grupo Prensa Ibérica. En un momento dado de la discusión, el hombre le propuso mantener relaciones sexuales, pero ella se negó.

No le sirvió un no por respuesta y cerca de la ventana, pudiéndolo ver la vecina del edificio de enfrente desde su casa, J. C. S. A. comenzó a manosearla y a besuquearla. Quería violarla, pero ella mostró oposición y comenzó a gritar.

La tensión fue a mas y, al parecer, la empujó contra el balcón para tratar de tirarla desde una altura de cuatro pisos. Ella se agarró con todas sus fuerzas para evitarlo, mientras la testigo de todo llamó a la sala del 091 que envió varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que fue inmediatamente al piso.

Entre los agentes y la madre de la mujer, que se encontraba en otra estancia, pudieron evitar la tragedia. El episodio fue observado por el hijo de ambos de 9 años.

El arrestado permanece detenido en dependencias policiales como supuesto autor de un delito de violencia de género y otro de tentativa de homicidio.