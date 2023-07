Tragedia en la localidad zaragozana de Zuera, una de las más prósperas de Aragón, con cerca de 9.000 habitante. El alcaldel del municipio, el socialista Luis Zubieta, ha fallecido este sábado por la mañana tras ser arrollado por un cambio cuando iba en bicicleta por una carretera. Fue reelegido como regidor tras las pasada elecciones muncipales celebradas el 28 de mayo y era también el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). En breves fechas iba a ser designado diputado de las Cortes de Aragón en sustitución de Javier Lambán, al cederle su acta tras el pleno de investidura para ser proclamado senador autonómico.

El atropello se ha producido a las 11:25 horas en el kilómetro 541 de la N-330, en el término municipal de Gurrea de Gállego (Huesca), en lo que se conoce como los túneles de la cárcel. La Guardia Civil está en estos momentos en el lugar del siniestro.

Zubieta, nacido en 1965, estaba casado, aunque no tenía hijos. Además de alcalde y presidente de la FAMCP, era una figura de peso en el PSOE de Zaragoza, como presidente de la Comisión Ejecutiva Provincial. También estaba al frente de la Mancomunidad del Bajo Gállego.

Este año han fallecido dos ciclistas en las carreteras aragonesas, los dos esta semana. En total, los accidentes de tráfico dejan ya 28 muertos en la comunidad en lo que va de año.

Primeras reacciones al suceso

No han tardado en sucederse los primeros mensajes de cariño y recuerdo a Zubieta tras conocerse el trágico accidente. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha expresado su "desolación y dolor" por el fallecimiento de su compañero de filas. "Qué injusticia. No había persona mejor, hombre más leal, amigo más valioso. Lo haré personalmente, pero un fuerte abrazo a su familia. Lloro con ellos. Me indigno con ellos. Que la tierra te sea leve, amigo", ha afirmado el mandatario socialista en su perfil en la red social Twitter.

El líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, también ha expresado su consternación por el fallecimineto del alcalde de Zuera. "Desde el PP de Aragon trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amistades y a sus compañeros del PSOE", ha afirmado quien será previsiblemente el próximo presidente de la comunidad autónoma.

El consejero de Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Energía del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, lamentó el fallecimiento del que recordó su relación "como alcalde de Zuera y como presidente de Fampc". "La última vez que nos vimos fue en Madrid en el Mitma, le recordaré siempre con mucho cariño", terminaba Serrano en Twitter.