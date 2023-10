El local de San Pedro del Pinatar en el que se originó un incendio en 2019, Flamingoville, también pertenecía desde 2017 a Juan Inglés Rojo, socio y administrador único de la empresa Teatre Murcia, una de las discotecas que ardió el pasado domingo en la zona de ocio de Atalayas, donde murieron trece personas.

Flamingoville, que actualmente permanece cerrado y se ubica en el Puerto Deportivo Villa San Pedro del Pinatar, ardió en la tarde del 23 de septiembre de 2019. Las llamas afectaron a buena parte del establecimiento, pero, afortunadamente, no hubo víctimas. El fuego causó daños materiales que se sanearon posteriormente.

Además, un acta del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con fecha del 22 de julio de 2021, a la que ha tenido acceso este periódico, refleja que el establecimiento funcionaba sin licencia musical. El documento recoge que Flamingo San Pedro SL y El Puerto CB eran responsables de una "infracción tipificada como grave" en la ley de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

El acta aprueba la liquidación de la sanción de 5.000 euros a la que se había enfrentado el local por abrir sin la licencia musical pertinente y le daba dos meses para legalizar la actividad o se ordenaría el cese de la música.

Pasado el plazo, el pub, que funcionaba solo en temporada de verano, continuó abriendo al público sin legalizar la actividad musical, por lo que en julio de 2022 la Policía Local se personó en el mismo para proceder a su cierre, según informan fuentes del Ayuntamiento de San Pedro.

La empresa a cargo del local presentó un recurso que fue tramitado durante meses, mientras el establecimiento continuó funcionando durante el verano de 2022. Finalmente, dicho recurso fue desestimado y Flamingoville cerró sus puertas definitivamente en abril de 2023.

En prisión provisional

Juan Inglés Rojo es quien gestiona Teatre desde septiembre de 2018, según indica el Registro Mercantil de Murcia. Además, es propietario de hasta una decena de empresas, algunas dedicadas a la hostelería, pero también fue socio de la empresa prestamista Omarcux, que terminó por costarle la vivienda a algunas personas que pidieron dinero con altos intereses para pagar deudas.

Por este motivo llegó a estar en prisión provisional acusado de delitos como escrituras falsas, estafa y apropiación, pero fue absuelto en 2018.

Los locales niegan que les ordenaran el cese

Los dueños de las discotecas Teatre y Fonda Milagros negaron ayer que el Ayuntamiento de Murcia les notificara la suspensión de la actividad y el cierre de ambos negocios. El empresario colombiano Juan Esteban Ramírez, dueño de Fonda, explicó ayer que "nunca se me trasmitió que debíamos tener un cese de la actividad, un cierre, porque si a ti las autoridades o el propio dueño (del local) te dicen que debes cerrar, es ilógico que puedas seguir abriendo". Igualmente, recalcó que es «ilógico que las autoridades pertinentes permitan que un local que supuestamente no tiene licencia pueda seguir, abriéndolo un año y medio».

El abogado de Ramírez, Francisco Adán, también negó que hubiera una orden de cese de actividad y remarcó que el local contaba con licencia, pero esta documentación "se ha quemado" al estar en el interior del local.

Por su lado, la portavoz de Teatre, María Dolores Abellán, que habló ayer en nombre de la discoteca, afirmó que la sala tenía "la licencia en regla" y que en breve, tras recabar la documentación necesaria, los abogados del propietario "rebatirán las irregularidades o mentiras que se han dicho". Fonda señaló que mantenía un contrato de arrendamiento con la empresa Teatre para ocupar parte de la nave. Ambas discotecas negaron ayer que sus locales fueran origen del fuego.

En la noche del sábado al domingo, la discoteca Teatre acogía el evento 'We Are Remember', cuyo promotor, el Dj Carlos Ruiz (de nombre artístico Di Carlo) niega conocer de antemano que dicha discoteca tuviera una orden municipal de cese de actividad: "Estoy en shock por lo ocurrido, ha sido una desgracia y lo lamento mucho por las víctimas y sus familiares", afirma. Tampoco tenía constacia el Dj Paco García, quien ha actuado varias veces en este local y también la misma noche del incendio, aunque su turno fue varias horas antes del suceso, por lo que ya no se encontraba en su interior.