Hallado un cráneo humano en Badalona por unos vecinos que buscaban espárragos

Unos vecinos de Badalona han hallado un cráneo humano durante el mediodía de este jueves 7 de marzo en una zona boscosa de los alrededores del Hospital Germans Trias (Can Ruti).

Los hombres estaban buscando espárragos por la zona, según han confirmado a El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial, fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, que podría haber muerto hace dos o tres semanas, según las primeras inspecciones sobre el terreno que adelanta 'ACN'.

La policía catalana ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y conocer el origen del cráneo encontrado. Fuentes de Can Ruti aseguran que los cuerpos de seguridad no se han puesto en contacto con el hospital, de manera que entienden que la ubicación del hallazgo responde a "zonas de montaña que no son propias de la gestión del hospital".