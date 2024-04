Veinte detenidos entre Córdoba y Madrid en un golpe a la mafia internacional de contrabando de tabaco

La Guardia Civil ha intervenido cerca de 33 toneladas de hoja de tabaco y 6 millones de cigarrillos falsificados en un golpe a la mafia internacional de contrabando de tabaco donde han sido detenidas veinte personas entre Madrid y Córdoba. Todos los arrestados son presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando, así como del blanqueo de los beneficios obtenidos.

El grupo criminal contaba con dos fábricas clandestinas de tabaco en las provincias de Madrid y Córdoba, según informa la Benemérita, habiéndose liberado a once trabajadores de origen búlgaro encerrados en una de ellas. El valor de las distintas labores de tabaco intervenidas, asciende a más de 7.5 millones de euros.

Operación 'Ganuz-Califa Duke 24'

La bautizada como operación 'Ganuz-Califa Duke 24' de la Guardia Civil se ha desarrollado durante varios meses y ha culminado sus últimas fases durante los meses de marzo y abril. La investigación, que continúa abierta, ha permitido realizar diversas detenciones en las localidades de Antequera (Málaga), Montilla y Lucena (Córdoba), Humanes de Madrid (Madrid) y Azuqueca de Henares (Guadalajara), así como diversos registros repartidos en las provincias de Córdoba y Madrid.

Por todo ello, se ha logrado desmantelar en Lucena y Humanes de Madrid, sendas instalaciones de gran tamaño y sofisticación dedicadas a la fabricación ilícita de cigarrillos, en las que se ejecutaban todas las fases de producción, incluyendo la picadura y tratamiento de la hoja de tabaco, la composición de cigarrillos, así como su posterior empaquetamiento y preparación para su distribución.

Cigarrillos falsificados incautados en la operación contra las mafias. / Córdoba

Trabajadores escondidos en un zulo

Dentro de ambas infraestructuras, se encontraban plenamente diferenciadas las zonas de trabajo y de vida de sus trabajadores, siendo en esta última donde los mismos se alojaban de manera permanente, sin poder salir durante todo el periodo de estancia en territorio español.

En el caso concreto de la fábrica de Humanes de Madrid, en su interior se encontraban encerrados once trabajadores de origen búlgaro, que han sido finalmente liberados.

Hay que resaltar sobre la fábrica desmantelada en Lucena, que estaba diseñada y construida para evitar su acceso desde el exterior y dificultar su detección, camuflándose la entrada a su interior desde una segunda nave aledaña a la que los ahora detenidos daban la apariencia de albergar una actividad económica legal. En su interior, en un falso muro, se había construido un zulo, donde escondían a los trabajadores en caso de cualquier presencia policial o inspección.

Una de las fábricas ilegales de cigarrillos de contrabando desmantelada en la operación contra las mafias desarrollada entre Córdoba y Madrid. / Córdoba

El producto incautado asciende a más de 6 millones de cigarrillos falsificados aproximadamente, así como a 33 toneladas de hoja de tabaco, estimándose una valoración cercana a los 7.6 millones de euros.

Entre el material falsificado, presumiblemente dirigido a su venta en el mercado negro en Portugal y Francia, se encuentran productos de las principales marcas, detectándose por primera vez el uso de cartonajes genéricos.

Coordinación de varias unidades de la Benemérita y agencias europeas

Esta investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, conjuntamente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, contando con el apoyo de diversas Unidades de las Comandancias de Badajoz, Córdoba, Guadalajara y Madrid.

Asimismo, se destaca la cooperación internacional mantenida con las agencias europeas Europol y OLAF, el Department of Operational and Search Activities of the Administration of the State Border Guard Service de Ucrania, y especialmente, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria.

Además de las actuaciones policiales realizadas, el pasado 9 de marzo, los agentes de la Unidad Central Operativa y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba hicieron entrega a Cáritas Diocesana de Córdoba, de gran cantidad de alimentos no perecederos y de primera necesidad, los cuales fueron intervenidos durante el registro efectuado en las instalaciones ubicadas en la localidad cordobesa de Lucena. La investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones.