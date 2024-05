Localizado en buen estado Esteban, el joven desaparecido en el Metro de Arganda del Rey

"Esteban ha sido localizado, gracias a todos por el apoyo y la difusión". Con estas palabras Geoffrey ha confirmado la noticia. Esteban, el joven desaparecido desde el pasado 3 de mayo junto a la estación de Metro de Arganda del Rey ha sido localizado. Está bien.

Su foto se difundía por Madrid, corría como la polvora por Internet. Un joven sin problemas aparentes, "la verdad es que estaba bien", sano, y feliz. Un sinfín de personas compartían su imagen al que se sumaba un ruego: si tienen alguna información no duden en contactarnos, gracias por su colaboración. La alerta concluye con la mejor de las noticias: alrededor de las 6:00 de la madrugada de este martes, Esteban se ha reencontrado con los suyos.

Once días de búsqueda

Pelo negro, ojos marrones, 1,70 metros de altura, pesa unos 60 kg, complexión normal. Sin ropa, sin nada material, sin despedidas. "Destrozados, estamos destrozados, sobre todo mi tía, mi prima -hermana de Esteban-, ellas están especialmente mal", lamentaba ante este medio hace tan solo un par de días su primo Geoffrey. Esteban Arbeláez Duque, 27 años, y desde hacía diez días nadie sabía nada de él.

Su rastro se perdía a las cinco de la tarde, en plena luz del día, el viernes 3 de mayo. Esteban saleió de casa de una amiga con la que había quedado para comer. No le dijo nada a ella tampoco. Preguntada por los agentes, asegura que estaba bien.

Se dirigía a La Poveda, estación de Metro (Arganda del Rey, Madrid), le tocaba turno de tarde, tenia que ir a trabajar. Diez minutos, dos estaciones, un trayecto sencillo, sin trasbordos, que le dejaría en Rivas Futura, estación de la línea morada, la 9, del Metro de Madrid. "No llegó", lamentaba Geoffrey, su primo, ante este medio. "No sabemos por qué, cómo... no sabemos nada, pero mi primo no llegó". En ese impasse, en ese trayecto, Esteban desapareció.

Sin noticias, sin contacto alguno durante todos estos días y sin teléfono al que contactar, "está apagado", lamentaba Geoffrey, la alarma se hizo intensa tras pasar el domingo, día de la Madre, "no es una conducta normal en él". Esteban, además, tenía planes. "Sabemos que se iba a quedar en casa de otra amiga ese viernes allí en Rivas a dormir".

Tras once días de intensa búsqueda, batidas y rastreos, Esteban ya está con los suyos, ha aparecido y está bien. "Se encuentra bien aunque por protocolo está siendo roconocido por un equipo médico", confirma su primo a este periódico, "gracias por tanto...". Final feliz.