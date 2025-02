"Aunque el arzobispado cierre el centro el profesor de las terapias aún es un peligro social para los Lgtbi"

Ni enfermos ni pecadores. Eran adolescentes cuando su profesor ultracatólico les intentó ‘curar’ la homosexualidad. Les hizo creer que estaban enfermos, que tenían "un trastorno grave" y les ofreció hasta pastillas. Les hizo pasar un infierno terrenal. Años después han decidido romper el silencio y denunciarle para que ningún chaval más pase por lo que ellos han pasado. Uno se llama Hugo, y es uno de sus exalumnos. El otro es Xavi, y ha puesto una querella contra la organización "Es Posible la Esperanza", de la que participa el profesor entre otras personas y que tenía una de las presuntas sedes en el Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae, en un convento del arzobispado de Valencia. La entidad se llegó a extender por varias diócesis españolas.

Hace más de un año desde el primer caso que destapó Levante-EMV, y desde entonces el arzobispado se ha mantenido al margen asegurando incluso que este COF no tenía nada que ver con la diócesis. Sin embargo, ayer el arzobispo Benavent anunció que suspendía la actividad del Mater Misericordia para "una revisión profunda de sus actividades", además de cesar de su puesto de director a Federico Mulet, el docente señalado por las terapias homófobas.

El docente se enfrenta ahora dos procesos judiciales, la denuncia de 5 exalumnos (entre ellos Hugo) y la querella de Xavi, al que internaron en un convento donde (afirma) medicaban a los jóvenes con antidepresivos y ansiolíticos para "sanarles".

Terapias de conversión. Xavi y otro joven sometido a esas terapias. / Miguel Ángel Montesinos

La decisión "llega muy tarde y cuando ya se ha hecho daño a las víctimas", explican. Xavi reconoce que "es un paso importante" aunque "no es suficiente. Federico es un peligro social para el colectivo Lgtbi porque encontrará la forma de seguir perpetuando las terapias de conversión. Le ha destrozado la vida a mucha gente, debería tener pena de cárcel", reivindica.

El docente sigue actualmente trabajando en el colegio concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs, aunque no dando clase directamente, algo que indigna profundamente a Hugo, ex alumno del centro. "Me he visto solo desde el primer momento y no me han apoyado. Si el colegio está tan a favor de la diversidad como dice en sus comunicados, que echen al profesor y que pongan educación sexual el curso que viene".

Sin denuncias en el arzobispado

El arzobispado anunció el pasado 8 de julio que abriría una investigación en el centro sobre las presuntas terapias, pero 6 meses después asegura que no le consta ninguna denuncia. "Cómo te van a llegar denuncias si las personas que han legitimado las terapias de conversión son las mismas a las que tienes que ir a denunciar. El arzobispado ha estado amparando estas terapias, por eso no hay denuncias ante ellos", explica Xavi.

Por eso el joven reclama responsabilidades más allá del docente. "Se ha demostrado que el COF está vinculado a la diócesis en tanto que a Federico lo nombra y lo cesa el arzobispo. Deberían salir a hablar porque son los máximos responsables. Ellos tienen que ser conocedores de lo que estaba sucediendo, y a parte de forma sistemática porque se ha hecho en varias diócesis de España".

Xavi habla con conocimiento de causa, pues él estuvo 5 años en estas terapias y en los encuentros que se celebraban en Valencia, Madrid o Cantabria, que llegaban a juntar a cientos de chavales en cada uno de ellos. En su querella narra como este docente era uno de los perpetradores durante años.

En 2021 el Vaticano recibió un extenso informe alertando de la existencia de terapias de conversión dentro de la Conferencia Episcopal española, según publicaron varios medios. La santa sede mandó instrucciones entonces y recordó que la postura oficial de la Iglesia es contraria a estas terapias. "Si el aviso ya estaba ahí ¿Cómo es posible que dentro de las diócesis siguiera permitiéndose eso?", reivindica Xavi.

Soledad y medidas de prevención

Tanto Hugo como Xavi pelean por ser las últimas víctimas de esta red de pseudoterapias que ha sometido a tantos jóvenes. Quieren que el sufrimiento acabe aquí, y para ello piden medidas reales. "Tanto el centro como la Iglesia dicen constantemente que velan por la faimlia y por los niños. Si de verdad lo hicieran nos ayudarían a denunciarlo para que no sufrieran más niños lo que sufrimos nosotros, pero en lugar de eso nos hemos visto muy solos", reivindica Hugo. Ambos casos, el de los exalumnos y el de Xavi están representados por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión y su abogado Saúl Castro.

Para Xavi la decisión del arzobispado se ha tomado para "desvincularse completamente y cubriéndose entre ellos". "Si la Iglesia fuera valiente contra las terapias de conversión el obispo Munilla estaría expedientado o directamente fuera por no parar de defenderlas abiertamente. Pero eso no ha pasado", cuenta Hugo.

Ahora, ambos piden prevención, tanto en el colegio con charlas de educación sexual, como en el arzobispado. "¿Qué recursos le van a dar a la gente homosexual católica? ¿Qué herramientas pondrán para que eso no vuelva a ocurrir?", se pregunta Xavi. "Esto solo acabará si esta gente acaba en la cárcel, porque ellos tienen claro que al homosexual hay que 'curarlo' y tienen la certeza de chavales que han conseguido doblegar completamente", replican.