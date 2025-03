Condenado en Cáceres un hombre a un año de prisión por llamar a otro "maricón de mierda"

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a una pena de cárcel a un acusado de haber proferido expresiones homófobas tales como "maricón de mierda" contra una persona LGBTI en una zona de bares de un pueblo de Cáceres. La sentencia es firme y se ha ratificado este martes en la Sala después de que las partes llegaran a un acuerdo previo y el acusado reconociera así los hechos.

De esta forma, la Sala le condena por un delito de odioa un año de prisión y a una multa de 3 euros diarios durante siete meses -600 euros-. Se da la circunstancia de que el acusado ha abonado de forma previa la responsabilidad civil que se le pedía de 200 euros a la víctima, una cuestión que ha tenido en cuenta la fiscalía y la acusación particular a la hora de entender que había intención de reparar el daño.

Por su parte, la defensa en el juicio ha solicitado que se le conmutara la pena de cárcel al no exceder de dos años con formación específica en igualdad y trabajos en beneficio de la comunidad, un punto al que no se han opuesto las acusaciones, por lo que tras la sentencia, el ya condenado no se verá obligado a ingresar en prisión, pero deberá cumplir 75 días de trabajos comunitarios.

La vista, señalada en la mañana de este martes, se extendió apenas unos minutos y se celebró con Audiencia Pública. La Sala dictó sentencia de forma oral al acusado, que asumió los hechos y que dio su consentimiento para realizar los servicios en beneficio de la comunidad. El hombre cuenta con antecedentes, pero no son conmutables a efectos de esta causa.

De esta forma, la sentencia considera como hechos probados que el acusado, ya condenado, se encontraba el 7 de agosto de 2022 en una zona de bares de un pueblo que no e especifica a fin de proteger la identidad de la víctima. Fue cuando a las 19.50 horas cuando el acusado se encontró con la víctima y con la finalidad de humillarle por motivo de su hostilidad a personas LGBTI y de menoscabar su dignidad, le ha manifestado de forma reiterada expresiones despectivas como "maricón de mierda" o "te vas a comer una mierda a sí de grande". Estas manifestaciones, recoge el texto del ministerio público, ahora ratificado en la Sala, las realizó en uno de los bares y posteriormente en otro de los locales. En todo momento, realizó insultos con tinte homófobo en presencia de los amigos de la víctima y de testigos que se encontraban en los bares.

"Menoscabó su dignidad"

La fiscalía recoge que "las expresiones verbales que el acusado de forma reiterada dedicó a la víctima, el tono elevado y despectivo que empleó y la exposición pública a la que lo sometió, cristalización en una grave humillación que menoscabó su dignidad".

El texto también expone los resultados del informe forense que se le practicó al acusado y en los que los médicos pudieron constatar que el hombre imputado por los hechos "tenía sus facultades intelectivas y volitivas conservadas pese a la ingesta de bebidas alcohólicas". En su momento, la fiscalía de Cáceres pidió un año y medio de prisión por delito de odio, una petición que se ha visto reducida.